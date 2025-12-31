Relembre o que bombou em 2025: 200 anos do Diario , violência e agitação na política, cultura e esportes

Ano foi marcado pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados, pela Taxa Selic que alcançou 15% e por recorrentes feminicídios

Recife, PE, 07/11/2025 - LANÇAMENTO DO LIVRO DE 200 ANOS DO DIARIO DE PERNAMBUCO - Na tarde desta sexta-feira(07), foi lançado o livro de 200 anos do Jornal Diario de Pernambuco na livraria Jaqueira, região central do Recife(PE). ( Rafael Vieira)

JANEIRO

Dia 06/01 - Fernanda Torres leva o Globo de Ouro por atuação em Ainda estou aqui

A atriz recebeu, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o prêmio Globo de Ouro de melhor atriz na categoria Drama. A premiação, entregue pela primeira vez a uma brasileira, é um reconhecimento ao trabalho de Fernanda no filme Ainda Estou Aqui. Na produção, ela interpreta a advogada Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, deputado federal assassinado pela ditadura militar em 1971. Fernanda concorria com grandes estrelas de Hollywood como Nicole Kidman e Angelina Jolie.

Dia 09/01 - Diario se torna Patrimônio Imaterial Histórico e Cultural do Recife

Sancionada a lei que estabeleceu o Diario de Pernambuco como Patrimônio Imaterial Histórico e Cultural do Recife. A proposta da vereadora Ana Lúcia (Republicanos) e sancionada pelo prefeito João Campos , o jornal mais antigo ainda em circulação do Hemisfério Sul será devidamente protegido e preservado pelo poder municipal.

Dia 11/01 - Morre paciente infectada pelo vírus da raiva; primeiro caso em PE em 8 anos

Uma mulher de 56 anos, internada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Recife, teve morte confirmada. Ivonete Maria da Silva foi mordida por um sagui em Santa Maria do Cambucá, no Agreste de Pernambuco.

Dia 14/01 - Sancionada lei que restringe uso de celular em escolas de todo o país

Crianças e adolescentes foram proibidos de utilizar de forma indiscriminada aparelhos eletrônicos portáteis, como celulares, nas escolas públicas e privadas de educação básica de todo o país. A Lei 15.100/2025 proíbe uso de aparelhos eletrônicos portáteis (celulares e tablets, entre outros), durante todo o período na escola.

Dia 20/01 - Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos

O Republicano Donald John Trump, de 78 anos, foi empossado como 47º presidente dos Estados Unidos após vitória sobre a democrata Kamala Harris. Seu retorno à Casa Branca trouxe mudanças imediatas na retórica sobre a OTAN e o comércio global, gerando reações mistas nos mercados.

FEVEREIRO

Dia 01/02 - Hugo Motta e Davi Alcolumbre são eleitos presidentes da Câmara e do Senado

O paraibano Hugo Motta (Republicanos) foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com 444 votos e se torna o mais jovem a assumir o cargo após a democratização do Brasil, vencendo Marcelo Van Hattem (Novo) e o Pastor Henrique Vieira (FDR Psol-Rede). No Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) foi eleito presidente com 73 dos 81 votos na disputa com Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE).

Dia 05/02 - Neymar Jr. volta ao Santos

De volta ao Santos após 12 anos, Neymar reestreou no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista. A princípio, o vínculo seria até junho, mas as duas partes chegaram a um acordo até o fim do ano. O retorno não se refletiu em sucesso absoluto dentro de campo, muito em função dos problemas clínicos e físicos do jogador. Na reta final do Brasileirão, o craque foi decisivo para que o time permanecesse na Série A.

Dia 05/01 - Na RMR, fortes chuvas e pessoas eletrocutadas

Ao menos seis pessoas morreram, em um intervalo de 48 horas, em meio às fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife. Três delas foram eletrocutadas.

Dia 18/02 - Bolsonaro e mais 33 pessoas são denunciadas por tentativa de golpe de estado

A Procuradoria-Geral da República denunciou Bolsonaro e outras 33 pessoas. Bolsonaro foi acusado dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de estado, dano qualificado contra patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e organização criminosa.

Dia 20/02 - Edifício Holiday é leiloado por R$ 21,5 milhões

O Edifício Holiday, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi vendido em leilão pelo lance de R$ 21.538.616,05. Ícone da expansão imobiliária de Boa Viagem, o prédio está desocupado desde março de 2019, quando foi interditado pela Justiça devido a riscos estruturais e falhas elétricas graves. Construído em 1956 e inaugurado em 1957, o imóvel continua sendo um símbolo da arquitetura modernista na capital.

MARÇO

02/01 - Ainda Estou Aqui vence o Oscar de Melhor filme Internacional

O filme brasileiro foi dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, que também concorreu a Melhor Atriz. “Isso vai para uma mulher que, depois de uma perda tão grande em um regime tão autoritário, decidiu não se dobrar e resistir”, disse Salles, ao receber a estatueta. “Também vai para as mulheres extraordinárias que deram vida a ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”. O filme trata do desaparecimento de Rubens Paiva, interpretado por Selton Melo.

11/03 - Cinco anos do início oficial da pandemia da Covid-19

Há cinco anos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarava a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). A OMS já projetava aumento no número de pacientes infectados e de mortes.

16/03 - João Fonseca eleva tênis do Brasil

Comprovando que não estava para brincadeira em 2025, João Fonseca conquistou seu terceiro Challenger de tênis, o segundo no ano. Então 80º do mundo, o carioca saltou 20 posições com a façanha. O brasileiro acabou a temporada na 24ª posição, a terceira melhor de um tenista do país na história.

25/03 - Ingrid Vitória, de 13 anos, é sequestrada por Jocelmo Caldas da Silva

Homem havia dado carona à vítima, à mãe dela e ao irmão de 3 anos, da Bahia até Floresta. Em Santa Maria da Boa Vista, ele agrediu a mãe e colocou Ingrid no porta-malas do veículo. Após cinco dias de busca intensa, Jocelmo foi encontrado, trocou tiros com os policiais e acabou morrendo. Ingrid foi encontrada morta.

26/03 - STF recebe denúncia contra Bolsonaro

Por unanimidade, a Primeira Turma do STF recebeu a denúncia apresentada pela PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete ex-integrantes de seu governo por tentativa de golpe de Estado.

ABRIL

01/04 - Barreto Campelo é desativada

A Penitenciária Professor Barreto Campelo, em Ilha de Itamaracá, no Grande Recife, foi desativada após mais de 50 anos de funcionamento. A desativação é parte de uma operação do governo do estado, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco. Ao todo, 640 vagas masculinas, com 472 presos recolhidos sob o regime fechado, compunham a unidade prisional. Todos os reclusos foram transferidos para outros estabelecimentos penais.

02/04 - Sport é campeão pernambucano

Na base do sufoco, o Sport sagrou-se tricampeão pernambucano. O jogo do título foi dramático. O Leão perdeu por 2 a 1, de virada, para o Retrô na Ilha do Retiro. Mas nos pênaltis, o rubro-negro levou a melhor: 4 a 2. Sport 45 vezes campeão pernambucano. Seria a única alegria do torcedor rubro-negro na temporada.

02/04 - Donald Trump anuncia sobretaxação mundial e mexe com os mercados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia um “tarifaço” global, elevando os impostos de importação nos Estados Unidos, incluindo 10% de alíquota para o Brasil. O ato de assinatura do decreto que institui o “tarifaço” reuniu autoridades e jornalistas na Casa Branca.

21 /04 - Morre o papa Francisco

O papa Francisco faleceu no apartamento em que morava na residência de Santa Marta, na Cidade do Vaticano, onde viveu desde sua eleição em 2013, informou o serviço de imprensa da Santa Sé. O Diario fez um Primeira Página reforçando o papel de conciliador do papa, que sempre pregou a paz, o diálogo e manteve uma vida simples por todo seu papado.

25/04 - Fernando Collor é preso

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Fernando Collor de Mello (AL), condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, inicie o cumprimento da pena em presídio de Maceió (AL). Em audiência de custódia, realizada após a prisão, Collor manifestou sua vontade de permanecer em Alagoas.

MAIO

08/05 - Papa Leão 14 assume o comando da Igreja Católica

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi eleito como o novo papa da Igreja Católica, adotando o nome de Leão 14. A escolha, anunciada após quatro votações no segundo dia de conclave, marca a primeira vez que um cidadão dos Estados Unidos assume o papado, sucedendo o papa Francisco, falecido em 21 de abril. Nascido em Chicago em 1955, Prevost possui dupla cidadania, americana e peruana, adquirida após décadas de trabalho missionário no Peru.

12/05 - Carlo Ancelotti assume Seleção Brasileira

Desejo antigo da CBF, o técnico italiano Carlo Ancelotti finalmente deu o “sim” e foi anunciado oficialmente como treinador da Seleção Brasileira, que vinha patinando nas mãos de Dorival Júnior - levou 4 a 1 da Argentina em março. O Brasil melhorou com ex-treinador do Real Madrid, classificando-se com tranquilidade para a Copa do Mundo de 2026.

14/05 - Recife registra quase 90 mm de chuvas em três horas

Fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife colocaram as autoridades em alerta: em 24 horas choveu o equivalente a um terço da média histórica para o mês de maio, que são 286 mm. Duas pessoas morreram após levarem choque em uma avenida alagada na Imbiribeira em consequência das fortes chuvas.

14/05 - Por unanimidade, STF condena Carla Zambelli a 10 anos de prisão

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quarta-feira (14) a deputada Carla Zambelli (PL-SP) a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em 2023. Cabe recurso contra a decisão.

30/05 - Pamfa é oficialmente fechado após décadas de superlotação e más condições

O Presídio Marcelo Francisco de Araújo (Pamfa), uma das unidades do Complexo Prisional do Curado, no Recife, foi oficialmente desativado. A medida integra a estratégia do programa Juntos pela Segurança.

JUNHO

01/06 - Caio Bonfim é prata no Mundial

Vice-campeão olímpico em Paris em 2024, Caio Bonfim obteve mais um grande resultado. O brasileiro conquistou a medalha de prata no Grande Prêmio de marcha atlética de Madri, na Espanha. A competição foi na distância de 10km, e o brasileiro completou em 38min56s. O vencedor foi o japonês Toshikazu Yamanishi, recordista mundial de marcha atlética, que terminou a prova em Madri em 38min51s.

02/06 - Começa a funcionar o novo sistema viário do Cais José Estelita

Via está dentro do projeto Novo Cais - antigo Novo Recife. O local ainda vai abrigar um novo parque público em frente à bacia do Pina e o parque da memória ferroviári.

12/06 - Amaro Freitas, Zé Manoel e Alaíde Costa se despedem da turnê do “Clube da Esquina”

A perda de Lô Borges em novembro deste ano deixou um vazio na música brasileira. Antes dela, porém, uma série de homenagens sinalizava a força intocável da obra do “Clube da Esquina”, lançada pelo músico em parceria com Milton Nascimento. Uma delas foi o tributo ao disco feito pelos pernambucanos Amaro Freitas e Zé Manoel. Após uma temporada de sucesso nas capitais do Brasil, a dupla encerrou a turnê do projeto no Teatro Guararapes, contando com a participação mais do que especial de Alaíde Costa, a voz feminina que integrou a gravação original do álbum.

18/06 - Copom eleva juros básicos da economia para 15% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) eleva a Taxa Seli em 0,25 ponto percentual, para 15% ao ano. Essa foi a sétima elevação seguida dos juros básicos. A Selic está no maior nível desde julho de 2006, quando estava em 15,25% ao ano.

JULHO

13/07 - Chelsea é campeão mundial

Com um sonoro 3 a 0 sobre o favorito Paris Saint-Germain, o Chelsea sagrou-se campeão da Copa do Mundo de Clube da Fifa, disputado nos Estados Unidos. Os brasileiros fizeram bom papel. O Fluminense foi semifinalista (perdeu para o Chelsea). O time inglês também foi o algoz do Palmeiras nas quartas de final. Já o Flamengo chegou às oitavas de final, quando acabou eliminado pelo poderoso Bayern de Munique.

20/07 - Morre, aos 50 anos, a cantora Preta Gil

A cantora, empresária e apresentadora Preta Gil estava nos Estados Unidos em tratamento e não resistiu a complicações decorrentes de um câncer no intestino. Ela enfrentava a doença desde janeiro de 2023, quando tornou público o diagnóstico e iniciou o tratamento. Desde então, compartilhou com o público sua rotina de cuidados, sempre com mensagens de esperança e coragem.

28/07 - Brasil sai do Mapa da Fome, indica relatório da ONU

Relatório apresentado durante a 2ª Cúpula de Sistemas Alimentares da Organização das Nações Unidas (ONU) (UNFSS+4), na Etiópia, revela que o Brasil está novamente fora do Mapa da Fome. O país está abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente.

30/07 - Clube Português, no Recife, tem planos de virar shopping center

Associados proprietários do Clube Português, na Zona Norte do Recife, aprovam a continuidade do processo de venda do terreno da agremiação para a construção de um shopping e prédios comerciais e residenciais no local.

31/07 - Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos

A Câmara dos Deputados declarou a perda de mandato de sete deputados federais. A medida atendeu decisão do STF que alterou a interpretação da regra sobre a distribuição das chamadas sobras eleitorais nas eleições proporcionais. Na lista, deputados federais do Amapá, Distrito Federal, de Rondônia e do Tocantins.

AGOSTO

04/08 - Colégio Americano Batista é ocupado por movimento social

Cerca de 200 pessoas do Movimento Moradia Digna ocuparam o prédio público do Colégio Americano Batista, na área central do Recife. A maioria dos manifestantes era do município de Paulista, com integrantes também de Olinda e Jaboatão dos Guararapes. O grupo reivindicava o direito à moradia e exige diálogo com o governo do estado, que desapropriou o imóvel em 2023 por R$ 80 milhões para abrigar um complexo da rede pública de ensino.

04/08 - Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Moraes também determinou a realização de busca e apreensão na casa do ex-presidente, em Brasília. O ministro estabeleceu novas medidas contra Bolsonaro. Dessa forma, o ex-presidente ficou proibido de receber visitas, exceto dos advogados.

05/08 - Lula diz que vai convidar Trump para a COP30, em Belém

O presidente Lula disse que não pretendia ligar para o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, para tratar das tarifas impostas aos produtos brasileiros exportados àquele país, mas que o convidaria para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro, em Belém.

15/08 - Cúpula: Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca

Donald Trump e Vladimir Putin se encontraram para tratar do conflito na Ucrânia, que já dura quase quatro anos. Sem a presença do presidente ucraniano Volodymir Zelensky, Trump prometia buscar consenso com líderes europeus antes da reunião.

23/08 - Medalha inédita na Ginástica

O Brasil conquistou um feito inédito no 41º Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro: a primeira medalha da história do conjunto em Mundiais. Também foi a primeira vez que se classificou para duas finais. Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves foram ovacionadas.

SETEMBRO

7/9 - Santa Cruz sobe para a Série C

Adeus inferno da Série D. Na base do sufoco, o Santa Cruz exorcizou seus fantasmas e conquistou o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. O empate por 1 a 1 com o América-RN na Arena das Dunas, com gol de Balotelli, foi suficiente. Os corais tinham vencido o jogo de ida, no Arruda, por 1 a 0, com gol de Ariel. O Santa chegou à final, mas Marcelo Cabo e seus comandados perderam o título para o Barra (SC). A última vez que o Santa Cruz esteve na Série do Brasileiro foi em 2016.

07/09 - Morre a menina Alícia Valentina, de 7 anos, vítima de espancamento na escola

Câmera de segurança registram os momentos que antecederam e sucederam as agressões sofridas por Alícia Valentina, de 11 anos, que morreu de traumatismo craniano ao ser espancada no banheiro da escola onde estudava em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. Ela se recusou a ficar com um colega, que foi apreendido pelo crime.

19/09 - Barreto Campelo começa a ser demolida para dar lugar a projetos de turismo

A Penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, começou a ser demolida. O governo do estado informou que um projeto está em elaboração, e deverá ser apresentado nos próximos meses, prevendo a ocupação de centenas de hectares, que antes eram destinados ao sistema prisional, por equipamentos de turismo.

19/09 - Porto do Recife terá investimento para dragagem e requalificação do Terminal de Passageiros

O Porto do Recife anunciou investimento de mais de R$ 100 milhões para dragagem e requalificação do Terminal de Passageiros. A assinatura do Termo de Compromisso foi feita pela governadora Raquel Lyra (PSD) e pelo ministro dos Portos, Sílvio Costa Filho. A meta é ampliar o canal de acesso e o calado operacional para 12 metros.

OUTUBRO

10/10 - Mulher é estuprada por um PM em posto do BPRv

Uma mulher, de 48 anos, denunciou um policial militar por estupro durante uma abordagem no Posto do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), localizado próximo ao Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. O caso teria ocorrido na noite da sexta-feira (10), por volta das 22h30, e foi formalmente registrado no sábado (11) na Delegacia da Mulher do município. A vítima seguia para a praia de Gaibu e estava com as duas filhas.

11/10 - Náutico sobe para a Série B

O Náutico venceu o Brusque por 2 a 1 nos Aflitos e, contando com a derrota do Guarani no clássico de Campinas diante da Ponte Preta, garantiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do Timbu foram de Hélio Borges e Paulo Sérgio, de pênalti. Foi a coroação do trabalho de excelência do treinador Hélio dos Anjos, que mudou o rumo do Náutico na competição.

13/10 - Pernambuco confirma primeiras mortes causadas por metanol

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou os três primeiros casos de intoxicação por metanol no estado. Todos eramdo município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a SDS-PE, duas pessoas morreram e uma terceira permanecia internada, com perda da visão, após consumir bebidas alcoólicas adulteradas.

21/10 - Esther Isabelly Pereira, de 4 anos, é encontrada morta

Corpo da menina foi encontrado em uma cacimba após desaparecer no dia anterior, em São Lourenço da Mata. Três pessoas foram indiciadas pela morte e ocultação do cadáver da menina. Eles moravam perto da família de Esther.

30/10 - Operação mata 121 pessoas no Rio

Moradores dos complexos da Penha e do Alemão e de outras favelas do Rio de Janeiro realizam um protesto após a morte de 121 pessoas na Operação Contenção. Entre os mortos, quatro eram policiais e 117 eram civis. Segundo o governo do estado, 99 já foram identificados e 89 tiveram os corpos liberados.

NOVEMBRO

07 /11 - Diario de Pernambuco faz 200 anos

Bicentenário do Diario de Pernambuco foi comemorado com uma cerimônia no dia 3/11, no Teatro de Santa Isabel, com presença de autoridades, e seguiu até o dia 7, data da fundação do jornal mais antigo em circulação da América Latina, quando foi aberta a cápsula do tempo fechada há cerca de 100 anos. Data também foi celebrada com diversas homenagens pelo país, além do lançamento de um livro e de um documentário com parte desse marco histórico da imprensa nacional.

15/11 - Sport é rebaixado para a Série B

O que já vinha se desenhando há meses, foi consumado da pior forma possível para o torcedor rubro-negro: o Sport foi matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro após ser goleado por 5 a 1 pelo Flamengo na Arena de Pernambuco. O jogo foi muito badalado e alvo de críticas da torcida, pela operação da partida ter sido vendida para uma empresa, que tirou o jogo da Ilha do Retiro e levou para a Arena.

21/10 - Bolsonaro é preso após tentar violar a tornozeleira eletrônica

O ex-presidente foi preso após por violar uma das medidas cautelares impostas pelo STF. O filho de Bolsonado, Flávio, havia convocado uma vigília de orações próxima à casa onde o pai cumpria prisão domiciliar no mesmo dia. Na decisão, Alexandre de Moraes diz que a reunião poderia causar tumulto e até mesmo facilitar fuga do réu.

26/11 - Bolsonaro e aliados começam a cumprir pena por tentativa de golpe

O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanecesse na Superintendência da Polícia Federal em Brasília para onde foi levado por violar a tornozeleira. Ele, que estava preso no local desde sábado (22), iniciou, nesta data, a cumprir pena de 27 anos e três meses pela trama golpista junto com outros condenados.

29/11 - Grávida e quatro filhos morrem carbonizados

Isabele Gomes de Macedo, 40 anos, foi presa em casa junto com as crianças pelo companheiro que colocou fogo na casa. A comunidade, no Recife, também foi destruída pelo fogo.

DEZEMBRO

09/12 - PL da Dosimetria: Câmara vota redução de penas do golpe

Após o episódio de agressão a parlamentares e jornalistas, quando o deputado Glauber Braga (Psol) ocupou a Mesa Diretora da Casa, a Câmara dos Deputados seguiu normalmente a Ordem do Dia e iniciou às 23h38 a votação do projeto de lei conhecido como PL da Dosimetria. A proposta beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os investigados e condenados pelos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. PL também passou pelo Senado.

12/12 - Raquel Lyra assina OS e dá inicio às obras do Arco Metropolitano

Projeto travado há anos em Pernambuco, o Arco teve a ordem de serviço autorizada pelo governo do estado. A intervenção do corredor estratégico será no segmento 2 do lote 2 (trecho Sul), que ligará a BR-232, em Moreno, à BR-101, no Cabo de Santo Agostinho. A expectativa do governo é de que as obras sejam concluídas em dois anos.

15/12 - Matheus Souto Maior é o novo presidente do Sport

Após a renúncia do presidente Yuri Romão e do vice Raphael Campos, o candidato do principal grupo de oposição, Matheus Souto Maior (Leões pela Mudança) venceu a eleição com 58 votos de diferença para Severino Otávio, Branquinho. Paulo Bivar foi o terceiro colocado. Mas já na seu discurso de posse, o novo mandatário reconheceu que o desafio será imenso para reconstrução do clube, que passa por grave crise financeira.

16/12 - Cooperação técnica para mudar o Metrorec

Os governos federal e de Pernambuco fecharam um acordo de cooperação técnica para a a transferência da gestão do Metrô do Recife. O acordo prevê o repasse de R$ 4 bilhões da União para a operação nos cinco primeiros anos após a assinatura do contrato de concessão, que terá duração estimada de 30 anos.