Porto do Recife terá investimento para dragagem e requalificação do Terminal de Passageiros

A assinatura do Termo de Compromisso foi feita, nesta sexta (19), pela governadora Raquel Lyra (PSD) e pelo ministro dos Portos, Sílvio Costa Filho.

Porto do recife receberá investimentos (Rafael Vieira/DP)

O Porto do Recife, no Centro da cidade, terá investimento de mais de R$ 100 milhões para dragagem e requalificação do Terminal de Passageiros. A assinatura do Termo de Compromisso foi feita, nesta sexta (19), pela governadora Raquel Lyra (PSD) e pelo ministro dos Portos, Sílvio Costa Filho.



Segundo a governadora, ainda não há previsão para começar os serviços de dragagem.

“Não posso dizer, porque, na verdade se trata de um termo de compromisso assinado do Governo Federal, do ministro e do portos e aeroportos com Pernambuco, colocando um compromisso de destinação de 100 milhões de reais para Pernambuco. Agora é correr com o projeto, garantir a licitação para que ele possa acontecer. Eu não consigo te dizer esse prazo agora”, disse Raquel Lyra.

Também será feita, segundo o projeto, ação para a readequação ao acesso aquaviário do Complexo Portuário.



A meta é ampliar o canal de acesso e o calado operacional para 12 metros. Assim, será possível receber navios de 210 metros de comprimento.

Com isso, o porto terá um ganho operacional, dando agilidade nas manobras dos navios e dirimindo limitações de segurança determinadas pela autoridade marítima, como número de rebocadores, operação com maré alta, não operação noturna, o que acarreta diminuição de custos operacionais também. A ação também possibilitará o acesso de navios com maior consignação de carga e cruzeiros.

“Essa é uma operação super importante para o povo do Recife. A dragagem é feito oxigênio para a gente. Então assim, com a dragagem, a gente vai ter um calado operacional de 12 metros, possibilitando a gente aumentar a nossa competitividade e como o secretário disse, receber novos navios maiores aqui para o Porto”, afirmou o presidente do Porto do Recife, Paulo Nery.



Terminal

A obra do Terminal de Passageiros está orçada em R$ 2,3 milhões. O investimento inclui itens como scanners de inspeção, detectores de metal e um novo sistema de climatização para o Armazém 07, além de mobiliário e equipamentos de escritório.



O projeto prevê a criação de empregos diretos e indiretos, com uma equipe própria de 11 funcionários fixos, incluindo cargos administrativos, de supervisão e manutenção.

Além disso, a operação do terminal, especialmente em dias de atracação de navios, prevê a contratação de mão de obra terceirizada para serviços de apoio. A atividade turística gerada pelos cruzeiros também impulsionará a economia local e regional, com a criação de empregos e renda em serviços como restaurantes, agências de viagem, comércio e atividades receptivas. O leilão de arrendamento do Terminal Marítimo de Passageiros ocorrerá em novembro, na B3, em São Paulo.