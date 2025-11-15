Fim da linha: Sport sofre goleada do Flamengo e é rebaixado para a Série B
Com cinco rodadas de antecedência, Sport é rebaixado matematicamente para a Série B
Publicado: 15/11/2025 às 20:35
Jogadores do Flamengo (Rafael Vieira)
O Leão da Ilha está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com dois jogadores a menos em campo, o Sport foi goleado pelo Flamengo, por 5 a 1, neste sábado (15), na Arena Pernambuco, em duelo atrasado da 12ª rodada. O Leão até abriu o placar com Pablo, mas o Mengão marcou com Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Teles.
Com apenas 17 pontos em 33 rodadas e na lanterna desde o início do campeonato, o Sport já convivia com a queda como questão de tempo. Porém, o cenário que envolveu a partida se transformou em um episódio marcado por críticas: a diretoria leonina vendeu a operação do jogo. Diante disso, os rubro-negros cariocas conseguiram ter maioria nas arquibancadas — uma inversão simbólica de mando em plena Arena Pernambuco.
A queda, confirmada com cinco rodadas de antecedência, representa um dos momentos mais vexatórios da história centenária do clube, que agora precisa buscar reconstrução em meio à desconfiança de sua própria torcida. O Sport volta a campo na terça-feira (18), às 20h30, contra o Botafogo, no Nilton Santos. O Flamengo, por sua vez, encara o Fluminense na quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã.
O JOGO
A tônica inicial da partida mostrou o Flamengo com maior controle da bola, tentando ditar o ritmo por meio de seu jogo ofensivo e de trocas rápidas de passes. O Sport, por outro lado, apostou em uma marcação intensa, buscando aproveitar eventuais equívocos do rival e na saída em contra-ataque.
E foi justamente após uma dessas falhas que o Leão da Ilha conseguiu inaugurar o marcador. Ayrton Lucas errou na saída de bola, e Léo Pereira aproveitou a falha para desarmar João Vitor e acionou Luan Cândido, que deixou Pablo na frente do gol. O centroavante teve a primeira finalização bloqueada, mas pegou o rebote e mandou a bola para o fundo das redes: 1 a 0.
Em desvantagem no placar, o Rubro-Negro carioca avançou mais em direção ao ataque, criando oportunidades com Luiz Araújo e Samuel Lino, mas sem conseguir furar a sólida defesa do Leão da Ilha. E foi justamente a consistência defensiva do time pernambucano que se destacou até aquele momento.
Até que aos 35 minutos, o jogo mudou de rumo. Em um ataque rápido pela ponta direita, Ayrton Lucas avançou com velocidade, e Matheus Alexandre tentou o desarme com carrinho. O árbitro assinalou falta e aplicou o segundo cartão amarelo, resultando na expulsão do jogador. Cinco minutos depois, em uma jogada individual, Luiz Araújo limpou a defesa leonina e, de fora da área, finalizou com precisão e categoria, sem dar chances a Gabriel: 1 a 1.
E a pressão sobre o Sport aumentou como uma verdadeira avalanche. No lance seguinte, Ramon Menezes cometeu falta sobre Wallace no meio de campo, recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso, deixando sua equipe com apenas nove jogadores em campo.
SEGUNDO TEMPO
Na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e com dois jogadores a mais, o Flamengo voltou para a segunda etapa avançando com tudo no ataque. Já o Sport, precisando da vitória para escapar do rebaixamento matemático, mostrava-se pressionado e precisou reorganizar a equipe, priorizando a solidez defensiva. Num cenário clássico de ataque contra defesa.
Em uma dessas investidas, Ayrton Lucas passou por Lucas Lima e finalizou com o pé direito, mas Gabriel realizou grande defesa, mantendo o placar empatado. A igualdade, porém, não durou muito. Aos 15 minutos, Everton Cebolinha, logo no primeiro lance, acertou a trave. No rebote, Juninho empurrou para as redes e colocou o Flamengo à frente: 2 a 1.
Apenas dois minutos depois, em uma saída de bola equivocada do Sport, Cebolinha acionou Luiz Araújo, que encontrou Bruno Henrique. O atacante finalizou com categoria, por cobertura, ampliando o marcador: 3 a 1.
Insaciável em campo, o Flamengo seguia com tudo no ataque. Aos 25 minutos, Ayrton Lucas arriscou mais um chute com o pé direito, a bola desviou em Aderlan e morreu no fundo das redes, ampliando a vantagem e transformando o placar em goleada na Arena Pernambuco: 4 a 1.
E quem pensou que pararia por aí se enganou. Cebolinha avançou com velocidade pela esquerda, entrou na área e cruzou na medida para Douglas Teles, jovem atacante da base que acabara de entrar em campo: 5 a 1.
Um dos capítulos mais constrangedores da história do Sport terminou com a festa da torcida do Flamengo — em maioria absoluta — tomando conta da Arena Pernambuco. No duelo contra um rival carregado de história — especialmente pela longa disputa do título de 1987 —, o Sport entrou em campo com um ambiente que lembrava mais o Maracanã do que a casa rubro-negra pernambucana.
FICHA DO JOGO
SPORT 1
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera (Riquelme), Lucas Kal e Lucas Lima (Adriel); Matheusinho (Aderlan), Léo Pereira (Sérgio Oliveira) e Pablo (Igor Cariús). Técnico: César Lucena.
FLAMENGO 5
Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Everton Araújo) e Saúl; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Douglas Teles), Wallace Yan (Juninho) e Samuel Lino (Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.
Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
4º Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelo: Ramon (2x), Matheus Alexandre (2x) e Riquelme (SPT); Pulgar, João Victor, Saúl (FLA)
Cartões Vermelho: Matheus Alexandre e Ramon
Gols: Pablo (14'/1º) (SPT); Luiz Araújo (40'/1º) Juninho (15'/2º), Bruno Henrique (17'/2º) Ayrton Lucas (25'/2º) Douglas Teles (34'/2º) (FLA)