Náutico vence Brusque, Guarani perde da Ponte e Timbu garante acesso à Série B
Em jogo incrível, Náutico derrotou o Brusque por 2 a 1 neste sábado nos Aflitos, contou com a derrota do Guarani para a Ponte, e está de volta à Série B do Brasileiro
Publicado: 11/10/2025 às 19:13
Hélio Borges fez o primeiro gol do Náutico (Nanda Prista)
O Náutico está de volta à Série B. De forma dramática, o Náutico venceu o Brusque por 2 a 1 nos Aflitos, neste sábado (11), e conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Hélio Borges abriu o placar no primeiro tempo. João Maistro fez gol contra, mas Paulo Sérgio (pênalti) fez o gol da classificação aos 41 minutos do segundo tempo. Aos 52 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Brusque, mas o VAR conformou o impedimento assinalado pelo assistente.
O Alvirrubro chegou aos 8 pontos e acabou em segundo lugar, atrás da Ponte Preta, que derrotou o Guarani por 2 a 0 e acabou com 13 pontos. O Guarani acabou com 7 pontos e o Brusque com 6.
AVISA LÁ: O TIMBU SUBIU! ??????? pic.twitter.com/ubEA0Xv1qh— Náutico (@nauticope) October 11, 2025
O JOGO
O técnico Hélio dos Anjos surpreendeu na escalação, com o garoto Samuel no meio de campo ao lado de Wenderson e Vitinho. No ataque, Paulo Sérgio começou no banco de reserva e Bruno Mezenga ganhou nova oportunidade. No Brusque, que veio no esquema 3-5-2, destaque para o volante Jean Mangabeira (ex-Náutico).
O Náutico começou nervoso, errando alguns passes na defesa. Mas aos sete minutos, com o gol da Ponte Preta contra o Guarani, a torcida incendiou os Aflitos, dando o recado para o time, que com esse resultado, bastava vencer os catarinenses.
Empurrado pela galera, o Timbu foi para cima. Aos 16, Vinícius avançou, mas bateu por cima do travessão de Matheus Nogueira. Aos 19, o goleiro do Brusque fez grande defesa em cabeçada de Mezenga. Logo em seguida, o centroavante alvirrubro arriscou de fora da área e Matheus Nogueira defendeu de novo.
E a pressão deu resultado. Aos 32 minutos, Hélio Borges bateu, o goleiro Matheus Nogueira defendeu, mas no rebote o mesmo Hélio Borges estufou as redes: 1 a 0 e explosão de alegria nos Aflitos. O Timbu controlou muito bem o jogo e o Brusque só levou perigo na bola parada até o fim do primeiro tempo.
SEGUNDO TEMPO
Dominado no primeiro tempo, o Brusque voltou com uma mudança para a etapa complementar, com a entrada de Biel no lugar de Guilherme Pira. O Náutico voltou com a mesma formação. Mas antes dos 15 minutos, o zagueiro Carlinhos teve que ser substituído por João Maistro.
O Brusque cresceu no jogo e por pouco não empatou aos 19. DG ficou cara a cara com Muriel, driblou o goleiro alvirrubro, mas bateu parta fora. Logo depois, Hélio dos Anjos mexeu no ataque, com as entradas de Paulo Sérgio e Igor Bolt nos lugares de Mezenga e Hélio Borges. Mas aos 29, os catarinenses empataram. Em lance bizarro, João Maistro marcou gol contra: 1 a 1.
Tensão nos Aflitos, pois o resultado desclassificava o Náutico. Mas aos 39, Otusanya foi derrubado dentro da área. Pênalti. Paulo Sérgio chamou a responsabilidade e fez 2 a 1.
Os minutos finais foram de apreensão. O árbitro deu nove minutos de acréscimos. Aos 51 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Brusque. Mas o VAR confirmou impedimento que o assistente tinha assinalado. Pênalti desmarcado. E fim de jogo! Náutico 2 a 1.
Ficha do jogo
Náutico: Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos (João Maistro) e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson (Otusanya) e Vitinho (Lucas Cardoso); Vinícius, Hélio Borges (Igor Bolt) e Bruno Mezenga (Paulo Sérgio). Técnico: Hélio dos Anjos.
Brusque: Matheus Nogueira; Pivô, Éverton Alemão e Jhan Pool; Clinton, Bernardo, Jean Mangabeira, Alex Ruan e Guilherme Pira; DG e Olávio (Biel). Técnico: Bernardo Franco.
Local: Estádio dos Aflitos.
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (ambos de MG).
Gol: Hélio Borges (32'/1º); João Maistro contra (29'/2º) e Paulo Sérgio (41'/2º)
Amarelos: Mezenga, Arnaldo e Hélio Borges (Nau); Pivô (Bru)