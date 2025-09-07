Santa Cruz empata com o América-RN e garante acesso à Série C 2026

Torcida do Santa Cruz (Caio Falcão/Esp DP)

Um passo à frente. E você não está mais no mesmo lugar. O Tricolor do Arruda está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (7), o Santa Cruz empatou por 1 a 1 com o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, e garantiu vaga na terceira divisão nacional de 2026.

O gol do time potiguar foi marcado por Alexandre Aruá, ainda no primeiro tempo. Mas a Cobra Coral buscou o empate na etapa final, com Balotelli, e calou a torcida alvirrubra presente no estádio. O resultado foi suficiente para confirmar a classificação tricolor, que já havia construído vantagem no jogo de ida.

Com o acesso assegurado, o Santa Cruz agora volta suas atenções para a semifinal da Série D. O adversário será o Maranhão, que também conquistou o acesso neste fim de semana. O primeiro duelo será no Estádio Castelão, em São Luís, enquanto a partida de volta acontece na Arena de Pernambuco. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda vai divulgar as datas e horários dos confrontos. Além da dupla, Inter de Limeira e o Barra-SC também garantiram o acesso.

O jogo

Em desvantagem no placar agregado e empurrado pela torcida que lotou a Arena das Dunas, o América-RN tentou impor seu ritmo desde os primeiros minutos no setor ofensivo. O Santa Cruz, por outro lado, adotou uma postura mais cautelosa, buscando conter o ímpeto inicial do adversário e apostar nos contra-ataques para surpreender.

À medida que o tempo passava, a pressão do América-RN só aumentava. Com 15 minutos de jogo, o goleiro Rokenedy chegou a ser advertido verbalmente pelo árbitro devido à demora na reposição de bola, numa tentativa clara de segurar o ritmo da partida.

Aos 33 minutos, o maior momento de tensão tricolor. O assistente Alex dos Santos indicou ao árbitro Ramon Abatti Abel um possível toque de mão do volante Balotelli dentro da área. Inicialmente, a penalidade foi assinalada, mas após revisão no VAR, o árbitro anulou a marcação ao constatar que a bola havia tocado primeiro na barriga do jogador antes de desviar em seu braço.

De um lado, o América-RN apostava nas jogadas pelo lado direito, com Herbert e Ricardo Luz, além das bolas paradas que levavam perigo à meta coral. A melhor chance surgiu após cobrança de escanteio: a bola sobrou para Gabriel Lima, que dominou e finalizou em cima do goleiro Rokenedy. No rebote, a bola ficou viva na área, mas Salatiel foi travado pela defesa do Santa Cruz.

Do outro lado, praticamente no último lance da primeira etapa, a Cobra Coral teve a melhor oportunidade do jogo. Após excelente lançamento de Balotelli, Thiago Galhardo invadiu a área e finalizou com perigo, obrigando o goleiro Renan Bragança a fazer grande defesa.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o técnico Marcelo Cabo optou por uma formação mais defensiva, reforçando o sistema com três zagueiros. No entanto, logo aos dois minutos do segundo tempo, o América-RN abriu o placar. Após boa troca de passes, a bola chegou a Alexandre Aruá, que arriscou de fora da área e acertou o canto, balançando as redes na Arena das Dunas: 1 a 0.

E o segundo gol quase veio em seguida. Após cobrança de falta de Souza pela direita, a bola ficou viva na pequena área do Santa Cruz. No bate-rebate, o goleiro Rokenedy apareceu bem e evitou o que seria o segundo gol do América-RN.

A resposta do Santa Cruz veio logo na sequência, em um contra-ataque rápido. Rodrigues avançou pela esquerda e cruzou na medida para Pedro Favela, que cabeceou no canto. Renan Bragança, atento, fez grande defesa e salvou o América-RN.

Com o placar agregado empatado, as duas equipes adotaram uma postura mais cautelosa, evitando se expor e buscando o chamado “erro zero”. Nesse cenário, tanto América-RN quanto Santa Cruz encontraram dificuldades para criar no setor ofensivo, e as chances de gol passaram a ser escassas.

Sem conseguir criar com a bola rolando, o Santa Cruz encontrou o empate na bola parada. Aos 36 minutos, Willian Júnior cobrou falta na área e Balotelli subiu bem para cabecear, marcando o gol que igualou o placar na Arena das Dunas.

A partir daí, a partida ganhou uma nova conotação. O Santa Cruz recuou completamente, apostando na defesa e aguardando o apito final. O América-RN, por sua vez, seguiu pressionando. Em uma das últimas investidas, Thiaguinho cruzou da esquerda, a zaga afastou parcialmente, e Hebert finalizou da meia-lua — mas o goleiro Rokenedy fez mais uma boa defesa e evitou o gol da vitória.



FICHA DA PARTIDA:

AMÉRICA-RN 1

Renan Bragança; Ricardo Luz (Lucas Mendes), Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá (Marquinhos), Souza; Gabriel Lima (Thiaguinho), Hebert e Salatiel (Giva). Técnico: Gerson Gusmão.

SANTA CRUZ 1

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan (Rodrigues); Wagner Balotelli, Pedro Favela (Gabriel Galhardo) e William Júnior; Renato (Matheus Vinicius), Geovany Soares (Adailson) e Thiago Galhardo (Thiaguinho). Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Arena das Dunas, em Natal

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Ricardo Luz, Hebert, Ferreira (AME); William Alves (STA)

Gols: Alexandre Aruá (02'/2º) (AME); Balotelli (36'/2º) (STA)

