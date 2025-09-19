Barreto Campelo começa a ser demolida para dar lugar a projetos de turismo

A Penitenciária foi desativada após denúncias sobre problemas estruturais e de segurança. Em fevereiro, os 460 detentos que estavam no local foram transferidos para outras três unidades prisionais do estado

Penitenciária Barreto Campelo (Foto: Rafael Vieira/DP)

A Penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, começou a ser demolida nesta sexta-feira (19). O governo do estado informou que um projeto está em elaboração, e deverá ser apresentado nos próximos meses, prevendo a ocupação de centenas de hectares, que antes eram destinados ao sistema prisional, por equipamentos de turismo.

O anúncio foi feito durante a demolição de um dos pavilhões da unidade, desativada há cinco meses após a operação denominada “Ponto Final”. A governadora Raquel Lyra esteve no local. “Muito em breve nós vamos lançar o projeto, já sendo desenhado a muitas mãos, ouvindo muita gente para poder trabalhar aqui um espaço de ocupação do nosso turismo. Aqui tem uma área verde linda, são centenas de hectares de propriedade do governo de Pernambuco”, declarou Raquel.

A Barreto Campelo, foi desativada após denúncias sobre problemas estruturais e de segurança. Em fevereiro, os 460 detentos que estavam no local foram transferidos para outras três unidades prisionais do estado. De acordo com o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes, as unidades receptoras não estavam superlotadas.

O prefeito de Itamaracá, Paulo Galvão, ressaltou o impacto da medida para a região. “O simbolismo desse ato está no sonho dos itamaracaenses. Há muito tempo que nós acalentamos esse sonho, O desejo agora é trazer o turismo para a nossa ilha”, afirmou.