Criança desaparecida em São Lourenço da Mata é encontrada morta dentro de cacimba

A informação da morte de Ester foi confirmada por familiares. Segundo uma parente, a menina estava dentro de uma cacimba fechada em uma casa que fica a cerca de três minutos de onde ela morava.

Segundo familiares, Ester Izabelle, de 4 anos, foi sequestrada por um homem desconhecido (Foto: Cortesia)

A menina Ester Izabelle, de 4 anos, foi encontrada morta dentro de uma cacimba em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no início da tarde desta terça-feira (21). Segundo a família, a criança estava desaparecida desde a segunda-feira (20).

A familiar disse ter ouvido que um homem teria pulado o muro pela parte de trás da casa e fugido pulando em um rio. A informação não foi confirmada.



Desaparecimento

Ao Diario de Pernambuco, uma tia relatou nesta manhã que Ester estava brincando com o irmão de sete anos, em um campo no bairro do Pixete, quando um homem desconhecido a sequestrou.

De acordo com Lidiane Santos da Silva, tia de Ester, após o homem ter levado a criança, o irmão dela voltou para contar à mãe o que aconteceu. Tudo teria ocorrido por volta das 16h.



