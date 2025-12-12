Arco Metropolitano: governo autoriza início das obras do trecho Sul

As obras de infraestrutura serão realizadas com investimentos de aproximadamente R$ 632 milhões, por meio do Programa PE na Estrada. A obra deve gerar mais de 1.500 empregos diretos e indiretos

Obras do trecho sul do Arco Metropolitano será concluída em dois anos (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O governo do estado autorizou, nesta sexta-feira (12), o início das obras do eixo norte do Arco Metropolitano. A intervenção do corredor estratégico será no segmento 2 do lote 2 (trecho Sul), que ligará a BR-232, em Moreno, à BR-101, no Cabo de Santo Agostinho. A construção do trecho deve melhorar a mobilidade na região e consolidar Pernambuco como um hub logístico no Nordeste.

Com 25,32 quilômetros de extensão, o trecho deve melhorar a mobilidade na Região Metropolitana do Recife e beneficiar o escoamento da produção na região, desafogando o trânsito na BR-101. As obras de infraestrutura serão realizadas com investimentos de aproximadamente R$ 632 milhões, por meio do Programa PE na Estrada. A obra deve gerar mais de 1.500 empregos diretos e indiretos.

A governadora do estado, Raquel Lyra, destacou os benefícios da obra para o estado. “Essa obra ajuda Pernambuco a crescer, ela garante à população do nosso estado o direito de ir e vir, na Região Metropolitana, um dos piores trânsitos do Brasil e do mundo. Ela também permite a criação de vias alternativas para o escoamento de produção. A população vai poder transitar com mais tranquilidade, garantindo mais tempo em casa com suas famílias. Isso foi um compromisso nosso ainda durante a nossa pré-campanha. A gente partiu a obra pra garantir que ela pudesse ser iniciada”, disse. Raquel afirmou ainda que a obra deve ser concluída em um prazo de dois anos.

A governadora também garantiu que a segunda etapa do Arco no trecho Sul, referente ao lote 1, que vai da BR-408 até a BR-232, deve ter o edital lançado em janeiro, após ajustes do projeto de acordo aos padrões do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Segundo ela, essa etapa deve ser realizada com recursos aproximados de R$ 550 milhões do PAC, do governo federal.

Ainda de acordo com Raquel, após o andamento das obras dos dois lotes, a expectativa é que o governo iniciam os debates para estudar o traçado do Arco Metropolitano no trecho Norte e avaliar os impactos ambientais em relação ao trecho Norte do Arco Metropolitano, que vai ligar a BR-101 Norte à BR-408. Essa etapa segue com o traçado indefinido por causa de entraves ambientais, porque deve atravessar a Área de Proteção Ambiental (APA), entre Aldeia e Beberibe. Essa etapa foi projetada historicamente para conectar a BR-101 ao polo automotivo de Goiana.