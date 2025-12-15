Matheus Souto Maior vira eleição e é o novo presidente do Sport
Líder da oposição, Matheus Souto Maior venceu a eleição do Sport com uma virada nas seis últimas urnas
Matheus Souto Maior é o novo presidente do Sport (Crysli Viana/DP Foto)
Matheus Souto Maior é o novo presidente do Sport. Em eleição suplementar realizada nesta segunda-feira (15), o candidato da Leões pela Mudança, principal grupo de oposição, teve 795 votos (47%) após apuração das 18 urnas.
Em segundo lugar ficou Severino Otávio, Branquinho, da Sport Unido para Vencer, com 737 votos. Paulo Bivar (Sport Eterno) ficou em terceiro, com 138 votos. Foram 13 votos nulos, dos 1683 votos totais.
O resultado foi voto a voto. Matheus ficou em segundo lugar até a 11ª urna, quando passou a frente de Branquinho na 12ª urna e segurou a vantagem até o final. O vice-presidente será Kadico Pereira. A festa na sede foi grande, em virtude também do apoio de membros da principal torcida organizada do clube.
"Muito orgulho do trabalho que foi feito, muito gente envolvida e luta pelo Sport. Eleição acabou. Vamos para frente. Sabemos do desafio, mas vamos para frente", disse Matheus Souto Maior logo após a confirmação do resultado.
POSSE
De acordo com Ademar Rigueira, presidente do Conselho Deliberativo, a expectativa é que a posse ocorra na sexta-feira (19), às 9h. O mandato tampão será apenas para o ano de 2026, após a renúncia de Yuri Romão.
O resultado favorável ao Leões Pela Mudança marca a vitória de um projeto que ganhou força ao longo de 2025, especialmente durante os protestos contra a gestão de Yuri Romão. Matheus defendeu, desde o início, a profissionalização total do clube, com a contratação de executivos remunerados e uma gestão técnica em todas as áreas do futebol.
Com histórico de atuação no Sport como vice-presidente de Tecnologia e Inovação e conselheiro, Matheus assume o clube em um momento de transição. Entre as prioridades estão a reorganização administrativa, a definição do elenco para a Série B e a reconstrução da relação com o sócio-torcedor.
VOTO A VOTO - ELEIÇÃO DO SPORT
PRIMEIRA URNA
Paulo Bivar: 18 votos
Matheus Souto Maior: 81 votos
Branquinho: 126 votos
SEGUNDA URNA
Paulo Bivar: 12 votos
Matheus Souto Maior: 33 votos
Branquinho: 83 votos
TERCEIRA URNA
Paulo Bivar: 34 votos
Matheus Souto Maior: 126 votos
Branquinho: 140 votos
Nulos: 5 votos
QUARTA URNA
Paulo Bivar: 14 votos
Matheus Souto Maior: 40 votos
Branquinho: 49 votos
Nulo: 1 voto
QUINTA URNA
Paulo Bivar: 0 voto
Matheus Souto Maior: 1 voto
Branquinho: 1 voto
SEXTA URNA
Paulo Bivar: 5 votos
Matheus Souto Maior: 28 votos
Branquinho: 42 votos
Nulo: 1 voto
SÉTIMA URNA
Paulo Bivar: 6 votos
Matheus Souto Maior: 21 votos
Branquinho: 28 votos
OITAVA URNA
Matheus Souto Maior: 12 votos
Branquinho: 12 votos
NOVA URNA
Paulo Bivar: 23 votos
Matheus Souto Maior: 148 votos
Branquinho 78 votos
Nulo: 1 voto
DÉCIMA URNA
Paulo Bivar: 5 votos
Matheus Souto Maior: 92 votos
Branquinho: 48 votos
Nulo: 1
DÉCIMA PRIMEIRA URNA
Paulo Bivar: 6 votos
Matheus Souto Maior: 48 votos
Branquinho: 32 votos
Nulo: 1
DÉCIMA SEGUNDA URNA
Paulo Bivar: 2 votos
Matheus Souto Maior: 41 votos
Branquinho: 24 votos
Nulo: 1
DÉCIMA TERCEIRA URNA
Paulo Bivar: 5 votos
Matheus Souto Maior: 25 votos
Branquinho: 8 votos
DÉCIMA QUARTA URNA
Paulo Bivar: 1 voto
Matheus Souto Maior: 24 votos
Branquinho: 20 votos
DÉCIMA QUINTA URNA
Paulo Bivar: 3 votos
Matheus Souto Maior: 12 votos
Branquinho: 8 votos
DÉCIMA SEXTA URNA
Paulo Bivar: 2 votos
Matheus Souto Maior: 36 votos
Branquinho: 25 votos
DÉCIMA SÉTIMA URNA
Paulo Bivar: 2 votos
Matheus Souto Maior: 16 votos
Branquinho: 1 voto
DÉCIMA OITAVA URNA
Paulo Bivar: 0 voto
Matheus Souto Maior: 11 votos
Branquinho: 11 votos
Nulo: 1
TOTAL
Paulo Bivar: 138 votos
Matheus Souto Maior: 795 votos
Branquinho: 737 votos
Nulos: 13