Pernambuco confirma primeiros casos de intoxicação por metanol em bebida

Autoridades informaram que os pacientes são de Lajedo, no Agreste

Casos suspeitos de intoxicação de metanol após ingestão de bebidas estão sendo investigados no país (Foto ilustrativa: rawpixel.com)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou, nesta segunda-feira (13), os três primeiros casos de intoxicação por metanol no estado. Todos são do município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a SDS-PE, duas pessoas morreram e uma terceira permanece internada, com perda da visão após consumir bebidas alcoólicas adulteradas.

O suspeito de importar a bebida adulterada de São Paulo, foi preso no sábado, no Centro da cidade de São Bento do Uma, também no Agreste.

Segundo o diretor-geral de Vigilância Epidemiológica, José Lancart, os casos confirmados atendem ao protocolo do Ministério da Saúde, que considera suspeita de intoxicação quando há ingestão de bebida alcoólica seguida de sintomas graves, como distúrbios gastrointestinais, neurológicos ou visuais.

“Os exames laboratoriais comprovaram a presença de metanol nas amostras biológicas coletadas das vítimas”, informou.

Ficou comprovado que a substância foi adicionada às garrafas que já tinham líquido. "Veja, normalmente em bebidas destiladas você vai ter uma quantidade de metanol pelo próprio processo de fermentação da bebida, ok? Tanto é que o mapa recomenda uma quantidade mínima, que foi o que a gente apresentou. Neste caso, estava 300 vezes maior que a quantidade mínima, então não tenho dúvidas de que ele foi adicionado, afirmou disse o perito Rafael Arruda.

O Estado contabiliza 45 notificações de casos suspeitos, sendo 18 já descartadas após análises do Instituto de Criminalística (IC).

A SES informou que segue com as investigações epidemiológicas e reforçou as ações de fiscalização, em parceria com a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) e as vigilâncias municipais, para identificar possíveis focos de bebidas adulteradas em Pernambuco.

Ação policial

A confirmação dos casos ocorreu paralelamente à prisão de um homem de 40 anos, suspeito de importar e distribuir bebidas adulteradas na região.

A operação foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, após a localização de uma carga suspeita em uma área de vegetação densa na zona rural de São Bento do Una, cidade vizinha a Lajedo.

Segundo o tenente-coronel Leone Sena, do 15º Batalhão da PM, a corporação recebeu informações na quinta-feira (9) sobre a existência de bebidas escondidas em um matagal.

“Inicialmente, não conseguimos encontrar o material por causa da vegetação e da baixa luminosidade. No sábado (11), utilizamos um drone e localizamos a carga. Foram apreendidos 706 litros de conhaque e rum, já engarrafados e prontos para comercialização”, relatou o oficial.

O material foi encaminhado à Delegacia de Lajedo, que confirmou que as bebidas estavam no terreno da mãe do suspeito.

O homem foi localizado em sua residência, no centro da cidade, e preso sem resistência. De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, o investigado já tinha antecedentes criminais por receptação e é apontado como responsável por trazer a carga de São Paulo para Pernambuco.

Altos níveis de metanol

Segundo o Perito Legal do Instituto de Criminalística, Rafael Arruda, exames periciais indicaram que as bebidas apreendidas apresentavam concentração de metanol 300 vezes superior ao limite permitido para bebidas fermentadas e destiladas, que é 20mg/ 100ml.

Ele explicou, ainda, que a identificação foi possível devido ao envio rápido das amostras, dentro do prazo ideal de detecção da substância, entre 14 e 18 horas após o consumo.

A Polícia Civil informou que segue com as investigações para determinar a origem do produto, identificar outros possíveis envolvidos e rastrear os pontos de distribuição da bebida adulterada.

