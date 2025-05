Novo papa será conhecido como Papa Leão XIV

Ele se torna o 267º Papa da história da Igreja e o primeiro natural dos Estados Unidos a assumir o cargo mais alto do catolicismo

/Foto: Andreas Solaro/AFP





O Conclave reunido na Capela Sistina anunciou nesta quinta-feira (8) o nome do novo líder da Igreja Católica: o arcebispo norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, que adotará o nome de Papa Leão XIV.

Ele se torna o 267º Papa da história da Igreja e o primeiro natural dos Estados Unidos a assumir o cargo mais alto do catolicismo. A tradicional fumaça branca apareceu por volta das 13h03 (horário de Brasília), indicando ao mundo que a escolha havia sido feita, seguida minutos depois pela emblemática proclamação: "Habemus Papam!"





A eleição ocorre após o falecimento do Papa Francisco, que deixou um legado marcado por gestos de humildade e defesa dos pobres. Leão XIV assume o trono de Pedro com a missão de conduzir mais de 1,3 bilhão de católicos em um momento desafiador para a fé cristã no mundo.

Conhecido por seu perfil discreto e pastoral, Prevost já era apontado como um nome de consenso entre os cardeais. Até então, ele exercia o cargo de arcebispo e era reconhecido por sua atuação voltada ao diálogo e à justiça social.





Milhares de fiéis se aglomeraram na Praça de São Pedro, no Vaticano, para acompanhar o primeiro pronunciamento do novo pontífice. Em suas palavras iniciais, o Papa Leão XIV destacou a importância da paz, da compaixão e da escuta dos mais vulneráveis, convocando os cristãos à unidade e à esperança.

Seu pontificado começa com expectativas de continuidade nos princípios reformistas iniciados por seu antecessor, mas também com olhares atentos ao rumo que a Igreja tomará sob uma liderança norte-americana inédita.