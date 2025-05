Recife registra quase 90 mm de chuvas em três horas

Nas últimas 24 horas, no Grande Recife, choveu o equivalente a um terço da média histórica para o mês de maio, que são 286 mm/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

A Prefeitura do Recife entrou em estágio de atenção na noite desta quarta-feira (14) por causa das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife. Nas últimas 24 horas choveu o equivalente a um terço da média histórica para o mês de maio, que são 286 mm.

Diante da situação, o governo municipal abriu o abrigo no CSU Bidu Krause para atender eventuais famílias e outros três espaços estão de prontidão. O Centro de Operações também segue monitorando ações.

Segundo o Centro de Operações do Recife (COP), a cidade entrou em estágio de Atenção às 19h30 desta quarta-feira (14). Isso significa que já existem ocorrências e alteração perceptível na rotina urbana, provocada pela situação meteorológica, com alagamentos ou congestionamentos nas ruas.

De acordo com informações da gestão municipal, em apenas 3h, foram registradas chuvas que chegaram a 90 mm no pluviômetro do Torreão. Essa quantidade equivale a quase um terço da média histórica do mês de maio neste século, que é de 286 mm. No mês de abril inteiro, choveu 78 mm.

Desde a meia noite, a Defesa Civil do Recife recebeu 49 chamados, entre pedidos de vistorias e colocação de lonas plásticas. O pico da maré foi às 17h02, com 2,13m. As equipes municipais seguem monitorando a situação e a Defesa Civil do Recife pode ser acionada pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.

AÇÃO INVERNO 2025

Neste ano, a Prefeitura do Recife destinou R$ 322,9 milhões de recursos da gestão municipal para viabilizar um conjunto de intervenções para minimizar os impactos das chuvas na cidade.

As ações englobam um pacote de obras estruturadoras que inclui novas intervenções no Rio Tejipió, construção de reservatórios de água na região da Imbiribeira, contenção de encostas, urbanização de comunidades afetadas pelas chuvas e mitigação de pontos críticos de alagamento.