Motociclista de 66 anos morre ao cair de ponte em Vitória de Santo Antão

/Foto: Romulo Chico/ArquivoDP

Um idoso de 66 anos morreu ao sofrer um sinistro de moto em Vitória de Santo Antão na última segunda-feira (7). O motorista identificado como Bartolomeu Manoel de França perdeu o controle do veículo quando estava passando por uma ponte na Avenida Henrique de Holanda, uma das mais movimentadas da cidade.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso caiu da ponte e não resistiu aos graves ferimentos. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e encontraram o corpo já sem vida. Após os procedimentos legais, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).





Testemunhas alegaram às autoridades que a vítima estava pilotando em uma velocidade baixa e que estava chovendo no momento do sinistro. Bartolomeu morava em Vitória de Santo Antão há muito tempo e era conhecido pelos vizinhos.





Uma pesquisa do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) revela que o estado contabiliza, hoje, 1.524.421 veículos de duas rodas, praticamente empatando com os automóveis.





Vitória de Santo Antão é um dos destaques: são 31.545 veículos de duas rodas, enquanto os carros somam 23.114. A explicação passa pelo custo mais acessível da moto, maior agilidade para deslocamentos urbanos e a ampliação do uso profissional dos veículos, especialmente com o crescimento do setor de entregas e transporte por aplicativos.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2024, foram registrados 1.772 sinistros envolvendo motocicletas nas rodovias federais de Pernambuco, número superior ao de 2023, que teve 1.541 ocorrências.