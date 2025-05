Governo lança Programa Mais Gás 2025 com o intuito de estimular produção no estado

Iniciaita segue até o fim do ano/Foto: Divulgação

O governo de Pernambuco, por meio da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), lançou o Programa Mais Gás 2025, com o objetivo de fortalecer a indústria local e estimular a produção. A iniciativa é voltada para empresas do setor industrial, e segue até o dia 31 de dezembro deste ano.





Por meio do programa, a gestão estadual oferece condições comerciais para clientes que expandirem seu volume de gás natural ao longo de 2025. De acordo com a proposta, ao aumentar o consumo em relação ao inicialmente contratado, o valor do metro cúbico adicional será reduzido, garantindo uma economia real para o setor produtivo.





A expectativa é que as indústrias participantes alcancem uma redução mínima de 6% no valor da fatura sobre o volume excedente, fortalecendo sua competitividade no mercado. A iniciativa integra o conjunto de ações estruturantes do governo de Pernambuco para dinamizar o setor produtivo e consolidar um ambiente favorável à atração de investimentos, ampliando oportunidades no estado.





“O Programa Mais Gás representa um passo estratégico na gestão da governadora Raquel Lyra para impulsionar o desenvolvimento econômico do nosso estado. O programa é um incentivo para o setor industrial ampliar sua capacidade de produção e gerar mais empregos. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com um ambiente de negócios mais eficiente e preparado para o crescimento sustentável”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.





“A Copergás é uma parceira estratégica do setor produtivo. Com o Programa Mais Gás 2025, oferecemos um incentivo direto ao aumento da produção, à geração de empregos e ao fortalecimento das cadeias industriais.Nosso objetivo é impulsionar o desenvolvimento econômico em todas as regiões do estado, com destaque para a interiorização da infraestrutura de gás e a expansão para novos polos industriais”, afirmou o diretor-presidente da Copergás, Bruno Costa.





Poderão aderir as empresas que possuam contrato vigente com a Copergás, estejam adimplentes e atendam às condições estabelecidas no regulamento, disponível no site da companhia