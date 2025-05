Acusado de participar de briga de torcidas no Recife e de ataque ao ônibus do Fortaleza é solto pela Justiça

Thyago é acusado também de envolvimento no espancamento de um membro da Inferno Coral em 2016./Foto: Reprodução

A 2ª Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, concedeu, nesta quarta-feira (7), liberdade provisória para Thyago Mendes Barbosa, acusado de participar do confronto de torcidas no Recife em 1ª de fevereiro deste ano e do ataque ao ônibus do time do Fortaleza , em 22 de fevereiro de 2024.

A decisão foi expedida no âmbito do processo sobre o ataque ao ônibus do Fortaleza, em que os investigados respondem por tentativa de homicídio, associação criminosa, dano ao patrimônio e provocação de tumulto.

Thyago estava preso preventivamente por não ter observado as medidas cautelares impostas anteriormente no processo, tendo sido preso no episódio das brigas de torcida de 1º de fevereiro.

Ao conceder a liberdade, o juiz Otávio Ribeiro Pimentel determinou uma série de medidas cautelares, entre elas: comparecimento bimestral à Justiça; proibição de participação na Torcida Jovem do Leão; e de frequentar qualquer espaço físico destinado à mesma; impossibilidade de participação nos grupos virtuais utilizados pela torcida; impossibilidade de comparecimento presencial aos jogos do Sport em qualquer estado; proibição de saída de sua residência três horas antes e depois dos jogos do Sport; e se submeter a monitoramento eletrônico.

Thyago foi identificado por investigadores da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (Dprie) no local do ataque ao ônibus. Segundo o inquérito, ele foi facilmente reconhecido por estar sem camisa e ostentar uma tatuagem do escudo do Sport do lado esquerdo do peito. Ele também teria entrado em contato com outro investigado pressionando para que assumisse a responsabilidade do ataque.

Integrantes da torcida organizada do Sport arremessaram pedras contra o ônibus do Fortaleza após confronto entre os dois times na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Seis jogadores ficaram feridos na emboscada. O goleiro João Ricardo recebeu seis pontos na cabeça, enquanto o lateral-esquerdo Escobar sofreu um trauma cranioencefálico.

Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas pelo episódio. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ), até fevereiro duas delas não haviam sido encontradas. Os demais réus estão em liberdade provisória.

Guerra de torcidas

Na briga das torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz em 1º de fevereiro, Thyago é acusado de ter participado do confronto na Madalena , na Zona Norte do Recife. Na ocasião, ele ficou ferido e foi socorrido ao Hospital da Restauração (HR), na área central da cidade.

Ele teve a prisão preventiva decretada também nesse caso, mas a liberdade provisória foi concedida em 30 de março . Entretanto, seguia preso devido ao processo relacionado ao ataque ao ônibus.

Segundo a Polícia Civil, ele já participou de brigas de torcida organizada anteriormente. É acusado também de envolvimento no espancamento de um membro da Inferno Coral, no Cordeiro, Zona Oeste, em 2016.