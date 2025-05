Engasgo mata bebê de cinco meses em Santa Cruz do Capibaribe

/Reprodução/Rede social

A morte de um bebê de cinco meses de vida chocou Santa Cruz do Capibaribe, na Agreste pernambucano. Davi Gabriel Procópio se engasgou em sua casa, na noite da última terça-feira, e faleceu asfixiado.





A criança ainda chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Vieira Filho, onde houve uma tentativa de reanimação, mas veio a óbito.





O pai do bebê, o guarda municipal do município Walter Procópio, estava em serviço em Vila do Pará, na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe, quando foi informado que o filho havia sido levado à UPA. Não chegou a tempo de vê-lo com vida.