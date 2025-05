Mulher relata acidente em parque aquático recém-inaugurado em Tamandaré: ''Foi desesperador''

Jaqueline informou que sua advogada acompanha o caso./Reprodução/Redes sociais

Uma mulher relatou ter vivido momentos de desespero ao visitar um parque aquático, no Litoral Sul de Pernambuco, no feriado de 1º de maio. Jaqueline Nascimento compartilhou uma série de vídeos em suas redes sociais contando que teve a boca cortada e o rosto machucado após ser arremessada enquanto estava na montanha-russa do parque Acquaventura, na Praia dos Carneiros.

“Eu fui simplesmente lançada para fora da montanha-russa”, diz em um dos vídeos que compartilhou no Instagram.

Ela foi acompanhada do sobrinho ao parque, inaugurado em 25 de abril deste ano. A principal atração do parque é a montanha-russa aquática, anunciada como a primeira do tipo em Pernambuco.

Como o sobrinho não tem idade suficiente para a atração e a boia exige duas pessoas, a mulher foi acompanhada de um homem que também estava só. “Na primeira volta do brinquedo, estava tudo ok, emocionante. Na segunda volta, foi desesperador, porque era para a gente descer e cair no tobogã, e simplesmente a gente foi projetado para cima”, conta.

“Meu rosto está desse jeito porque fui arrastada pela grade de cima, que acho que são grades de proteção. Nisso, enganchou meu aparelho, machucou minha boca. Foi tudo muito rápido”, conta ela, que apresenta vários hematomas no rosto.

Segundo Jaqueline, o rapaz que a acompanhava não sofreu escoriações. “O impacto foi todo em mim. Eu estava histérica. Eu dizia: ‘Estou machucada’”.

Após sair da montanha-russa, ela foi abordada por dois salva-vidas. A mulher diz que foi encaminhada a uma unidade de saúde pelo parque, que também a buscou e ofereceu um almoço de graça.

“Estou convicta que o erro não foi meu e que isso não tem que acontecer. Estou gravando esse vídeo porque acho que isso não deve ficar impune. Isso serve de alerta para as pessoas. Se não fosse a grade de proteção em cima, hoje eu não estaria gravando com vocês”, conta, aos prantos.

Outros internautas comentaram nas postagens de Jaqueline alegando também terem sofrido acidentes no local. "Sou uma das vítimas, só me ofereceram gelo. (...) Estou com fortes dores na cabeça no ombro que não aguento", conta a usuária do Instagram que usa o perfil darlingnuneslima. Ela disse que se machucou em outra atração.

"Eu e meu esposo também sofremos uma queda na montanha-russa. A boia virou na penúltima curva, caímos muito forte e batemos a cabeça. Escoriações pelos braços... até hoje sentimos dor na cabeça. O único suporte que deram foi medir nossa pressão e liberaram em seguida", afirma a usuária annycaampos.

Na página do Acquaparque, o internauta Lucas Thiago diz que sua noiva está internada para fazer uma cirurgia na clavícula após ter ido em uma atração. "O parque não tem nenhum convênio e tampouco deu alguma assistência para o caso dela. Total desrespeito com a vida humana. Não vão nesse parque", ele escreveu.

Segundo ele, a noiva se acidentou enquanto descia em um brinquedo chamado Canoa do Muxima. "Estamos entrando em contato com a Justiça para termos nossos direitos assistidos", diz nos Stories.

Jaqueline Nascimento também divulgou que sua advogada já está acompanhando o caso.

O parque

Inaugurado em 25 de abril, o Acquaventura foi anunciado como o marco de um novo capítulo no turismo do Litoral Sul do estado. Ele pertence a Gramado Parks e teve investimento de R$ 140 milhões.

A solenidade de abertura contou com a presença do CEO da Gramado Parks, Ronaldo Costa Beber; o prefeito de Tamandaré, Isaías Honorato; o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba; o presidente da Empetur, Eduardo Loyo; o secretário nacional de Infraestrutura Crédito e Investimentos no Turismo, Carlos Henrique Sobral; além de executivos da empresa, imprensa e convidados.

Com mais de 55 mil m² de área total, o Acquaventura foi projetado para atender até 3 mil pessoas por dia. Entre os destaques estão a primeira montanha-russa aquática de Pernambuco e a segunda do Brasil, chamada Iakataka, e o rio de corredeiras de 480 metros de extensão

Em nota, o Acquaventura declara que todas as atrações do parque são devidamente certificadas e passaram por centenas de testes técnicos, obedecendo rígidos controles de qualidade internacionais. A empresa afirma que está prestado todo o suporte necessário ao ocorrido e realizando investigações para entender as causas. Veja a nota na íntegra:

O Acquaventura informa que todas atrações do parque são devidamente certificadas e passaram por centenas de testes técnicos, inclusive pela própria equipe, obedecendo aos mais rígidos controles de qualidade internacionais. Ressaltamos ser indispensável que os visitantes observem as orientações de segurança, que já garantiram experiências maravilhosas a mais de 6000 visitantes desde a abertura do parque. Estamos prestamos todo o suporte necessário ao ocorrido e realizando investigações para entender as suas causas, evitando julgamentos prematuros.