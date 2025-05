Empresário é preso suspeito de dar carona e abusar sexualmente de universitária em Boa Viagem

Vítima registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um empresário de 42 anos suspeito de abusar sexualmente de uma estudante universitária de 20 anos dentro de um carro no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. A jovem foi abordada pelo homem na saída da universidade e aceitou a carona oferecida por ele.





De acordo com o relato da vítima, os dois conversavam pelas redes sociais, mas o empresário havia descoberto por conta própria o local onde a jovem estuda e foi até lá para propor uma carona. No caminho, ele teria parado em um posto de gasolina e tentado manter relações sexuais, apertando o pescoço e braços da estudante.





Após isso, o empresário levou a vítima até a casa dela e no dia seguinte uma denúncia foi feita formalmente na Delegacia de Polícia Boa Viagem, onde a jovem também apresentou os hematomas em decorrência do abuso. A ida até as autoridades foi incentivada por uma amiga da estudante.





O homem foi localizado e detido por uma equipe da delegacia e negou ter cometido o crime, além de ter alegado que as mulheres gostam do tipo de atitude que ele tomou durante a relação. A prisão do suspeito foi convertida em preventiva e ele foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.