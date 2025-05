Jovens de 15 e 17 anos são executados a tiros no meio da rua e garoto de 16 anos fica ferido

O crime aconteceu na noite de sexta (2), no bairro de São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife

DHPP apura duplo homicídio/Foto: Arquivo

Um ataque a tiros no meio de uma rua deixou dois adolescentes mortos e outro ferido.

O crime aconteceu na noite de sexta (2), no bairro de São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Segundo a Polícia Civil, foram mortos dois jovens de 15 e 17 anos. Um rapaz de 16 anos foi baleado e levado para o hospital.

Os nomes deles não foram divulgados.

Informações oficiais apontam que os mortos são dois garotos conhecidos como Paulinho e Neguinho.





Por meio de nota, a Polícia Civil disse investiga um duplo homicídio consumado que vitimou dois adolescentes de 15 e 17 anos, e uma tentativa de homicídio que vitimou um adolescente de 16 anos.

O caso foi registrado neste sábado (3), por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.

“O crime aconteceu em uma via pública, no bairro de São Francisco, Cabo de Santo Agostinho, com auxílio de arma de fogo. Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime”, acrescentou.