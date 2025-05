Argentina lidera número de visitantes internacionais a Pernambuco no 1º trimestre de 2025

Número representa um aumento de 45,37% em relação ao mesmo período de 2024/Foto: Leo Motta

Os argentinos foram os estrangeiros que mais visitaram Pernambuco no primeiro trimestre de 2025, segundo um balanço do Observatório do Turismo de Pernambuco, setor da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco e Empetur. Ao todo, 5.505 argentinos desembarcaram no Aeroporto Internacional dos Guararapes entre janeiro e março deste ano.





O número representa um aumento de 45,37% em relação ao mesmo período de 2024, segundo levantamento da Polícia Federal em parceria com o OBMigra (Observatório das Migrações Internacionais). A movimentação total de passageiros argentinos no aeroporto chegou a 10.954, considerando embarques e desembarques nos primeiros meses deste ano.





Seguindo a Argentina, está Portugal, que enviou 4.655 turistas para Pernambuco. O Uruguai ocupou a terceira colocação, com 2.250 entradas registradas, enquanto o Chile ficou em quarto lugar, com 1.240 visitantes.





Na quinta posição, aparece a Alemanha, com 966 turistas. A Itália ocupou o sexto lugar no ranking, com 938 entradas, seguida pela França, com 811. Os Estados Unidos ficaram em oitavo lugar, registrando 786 visitantes, enquanto a Suíça e a Espanha completaram o top 10, com 493 e 473 turistas, respectivamente.





"Em relação à Argentina, além dos investimentos em ampliar a frequência aérea entre nossos países, a abertura de novas rotas, como o voo direto da GOL entre Córdoba e Recife, iniciado agora em abril, e a recente conquista da nova operação da JetSMART ligando Buenos Aires ao Recife, fortalecem ainda mais essa conexão que temos com nossos hermanos", destacou o secretário de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba.





"A tendência é de crescimento. Estamos posicionando o Estado com força no mercado estrangeiro, levando a beleza, a cultura e a hospitalidade de Pernambuco para além das fronteiras. O turista vem para cá e deixa na nossa economia geração de emprego, renda e desenvolvimento para nossa população", completou o gestor da pasta.





O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, comentou que a gestão está “atuando de forma integrada na divulgação do Estado, na ampliação da conectividade aérea e no fortalecimento das parcerias com o trade turístico. Pernambuco está de volta à prateleira do turismo".