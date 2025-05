Após 17 anos, homem é condenado por assassinar jovem que furtou toca-CD

/Foto: Divulgação

A Justiça condenou, na terça-feira (6), um homem acusado de matar um adolescente de 13 anos que teria furtado um um aparelho “toca-CD” na cidade de Surubim, no Agreste de Pernambuco. Carlos Eduardo da Silva Araújo foi condenado a 24 anos de prisão pelo homicídio qualificado do adolescente Renato Felino dos Santos, conhecido como "Pequeno".





O crime aconteceu em 19 de dezembro de 2007, após o adolescente ter supostamente furtado um toca-CD. Inconformado com a atitude do jovem, Carlos Eduardo atraiu a vítima para um local deserto e disparou contra ela. De acordo com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), foram identificados requintes de crueldade na ação criminosa.





Depois de amplos debates entre as partes durante o julgamento, o Conselho de Sentença acolheu integralmente as acusações do Ministério Público, rejeitando as alegações da defesa.





O juiz da Vara Criminal de Surubim, Augusto Cézar de Sousa Arruda, determinou a pena do réu, que será cumprida em regime fechado. Já promotor de Justiça, Bruno Santacatharina Carvalho de Lima, considerou que o crime foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.





“O MPPE reafirma seu compromisso com a defesa da vida, da infância e da juventude, e continuará atuando com firmeza para responsabilizar autores de crimes graves, especialmente quando cometidos contra vítimas vulneráveis”, pontuou o promotor Bruno Santacatharina.