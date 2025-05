Defesa Civil dá prazo de 24 horas para a administradora garantir segurança e definir o que será feito com resto de prédio que caiu

Futuro dos restos do Edifício Kátia Melo ainda será definido/Foto: Rafael Vieira/DP

Quase quatro horas depois do desabamento do Edifício Kátia Melo, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, nesta terça (6), os bombeiros encerram as buscas oficialmente.

Segundo o coronel Elton Moura, secretário de Defesa Civil do município, "não havia indícios de vítimas".

"Estamos confirmando com moradores se haveria pessoas no local, de forma inadvertida', declarou, por volta das 14h.

Ele também disse que há risco de queda da estrutura do restante do prédio do tipo caixão.

Segundo ele, a administração do imóvel terá 24 horas, a partir desta terça, para contratar uma empresa de segurança.

No mesmo prazo, deverá contratar uma empresa de engenharia para elaborar um laudo para atestar o grau de risco da estrutura que restou no imóvel.

A área do prédio e casas no entorno foram isoladas e estão interditadas por tempo indeterminado devido ao risco.

"A empresa de engenharia vai definir a técnica que será usada para o desmonte dessa estrutura que ficou", afirmou.

Caso a administradora não cumpra esse prazo, será acionada pela Procuradoria-Geral de Jaboatão.

"Nossa preocupação é que essas pessoas voltem para casa, no entorno, o mais rápido possível. O risco de desabamento ainda existe", acrescentou.