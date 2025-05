Governo anuncia R$ 41 milhões para revitalização da BR-232

A obra impacta os municípios de Recife, Moreno e Vitória de Santo Antão/Foto: Flávio Japa

O governo do estado anunciou, nesta terça-feira (6), uma obra de revitalização da BR-232, uma das principais rodovias de acesso ao interior de Pernambuco, com orçamento de R$ 41 milhões. Ao todo será feita manutenção em 25,5 quilômetros de extensão da via, entre o entroncamento com a BR-408 (Viaduto de Itapacurá) até o entroncamento com a PE-050 (Travessia Urbana de Vitória de Santo Antão).





A governadora Raquel Lyra e o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinaram a ordem de serviço para iniciar a revitalização nesta terça em Brasília. O recurso para a obra, que não estava sendo executado desde 2020, foi destinado pelo governo federal através de emendas dos deputados Eduardo da Fonte e Fernando Monteiro e da bancada federal na Câmara. A licitação foi realizada pela gestão estadual e a empresa que realizará as obras já foi selecionada.





Segundo a gestão, a obra impacta os municípios de Recife, Moreno e Vitória de Santo Antão, atendendo aproximadamente 1,68 milhão de usuários da via. O serviço visa garantir a conservação estrutural da rodovia, com foco em serviços de manutenção preventiva, emergencial e corretiva, impactando positivamente a mobilidade urbana e regional. O prazo de execução é de até 36 meses a partir da ordem de serviço.





"Essa é mais uma ação do programa PE na Estrada, levando desenvolvimento social e econômico para os pernambucanos através da melhoria das nossas estradas. Esse trecho era muito crítico e nós vamos investir na sua revitalização com recursos de emendas de deputados e da bancada federal de Pernambuco. Quando chove na região, a área apresenta muito risco, mas agora vamos fazer a requalificação do trecho e garantir mais segurança à população. Assinamos a ordem de serviço com o ministro Renan, um grande parceiro para Pernambuco", ressaltou a governadora Raquel Lyra.





O ministro Renan Filho destacou o andamento das obras. "A requalificação da BR-232 está andando com o Governo de Pernambuco e a ajuda da bancada federal. Estamos também terminando o projeto de duplicação de São Caetano até Arcoverde, que é uma obra muito importante. A agenda de Pernambuco, que considera rodovias e a ferrovia Transnordestina, está andando bem e vamos seguir trabalhando, porque a determinação do presidente Lula é que Pernambuco esteja presente aqui no ministério para ajudar o estado que precisa se desenvolver ainda mais", disse o ministro.





O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra, explicou o tamanho da obra. "Essa é uma revitalização que nunca foi feita e, agora, através da determinação da governadora Raquel Lyra, será destravada. Ela é uma restauração de maior parte na via porque, além de contemplar uma qualidade melhor no asfalto, será feita uma ação na parte da placa de concreto, que houve desgaste e nunca tinha recebido revitalização", explicou o secretário.





Duplicação





A revitalização do trecho da BR-232 vai se somar às obras de duplicação da rodovia que já foram anunciadas pela governadora Raquel Lyra. Em novembro do ano passado, o Governo de Pernambuco publicou dois editais de licitação para contratação de empresas que serão responsáveis pela elaboração dos projetos de duplicação e restauração da estrada do município de São Caetano, no Agreste, até Serra Talhada, no Sertão.





A obra compreende uma extensão de 264,9 quilômetros e será dividida em dois lotes. O primeiro inclui o trecho entre São Caetano e Arcoverde, com uma extensão de 108,9 quilômetros. Já o segundo, atende ao trecho entre Arcoverde e Serra Talhada, com 156 quilômetros de extensão. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2026.