Dentistas voluntários selecionam crianças e adolescentes para tratamento gratuito no Recife

A Megatriagem 2025 ocorre, simultaneamente, em 148 cidades do Brasil/foto: Divulgação

A Turma do Bem (TdB), maior rede de dentistas voluntários especializados do mundo, realizará a Megatriagem Odontológica no dia 15 de maio de 2025, na creche Projeto Amor e Esperança, no Brejo de Beberibe, no Recife. O evento tem como objetivo selecionar crianças e adolescentes de 11 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social para tratamento odontológico gratuito até os 18 anos.

A Megatriagem 2025 ocorre, simultaneamente, em 148 cidades do Brasil. A expectativa é que mais de cinco mil jovens sejam encaminhados para tratamento.

"É sempre muito inspirador ver nossos dentistas mobilizados para promover transformações reais na vida de pessoas que tanto precisam. Não ter acesso a cuidados em saúde bucal só por não poder pagar por um tratamento ainda é uma realidade para milhões de brasileiros, que nós nos comprometemos em mudar. Quando fazemos isso, estamos olhando para a mudança que podemos ser na vida desses jovens", afirma Dr. Fábio Bibancos, presidente voluntário e fundador da TdB.

Durante a ação os participantes serão avaliados por um dentista voluntário por meio de um exame visual não invasivo, no qual serão registradas informações sobre a saúde bucal e a condição socioeconômica do paciente, além de ser oferecido um kit de higiene bucal. Em algumas cidades, o programa "Sorriso Saudável, Futuro Brilhante", da Colgate, estará presente com atividades de educação e distribuição de kits de higiene bucal voltadas para crianças de 5 a 10 anos e seus responsáveis.

Desde 2021, a Colgate é parceira da Turma do Bem em diversas iniciativas, incluindo ações com foco em comunidades regionais. Um dos destaques dessa parceria foi a Megatriagem de 2024, que beneficiou mais de cinco mil jovens. Além disso, desde 1994, a Colgate como iniciativa de ESG desenvolve o programa "Sorriso Saudável, Futuro Brilhante", que já impactou mais de 20 milhões de crianças com materiais educativos e distribuição de kits de higiene bucal.

Como participar

Para participar, os jovens devem ter entre 11 e 17 anos, estar acompanhados de um responsável e apresentar RG e comprovante de residência no local da triagem.

Os interessados devem consultar as cidades confirmadas e o endereço de cada ação no site oficial da Mega Triagem.

Após as triagens simultâneas, a equipe da Turma do Bem irá enviar uma carta de aprovação para os jovens que forem selecionados para o tratamento odontológico gratuito com todas as informações necessárias.

Dentistas voluntários são destaques

Ao longo dos últimos anos, cerca de mil crianças e adolescentes foram atendidos em Pernambuco pela Turma do Bem. Ao todo, o estado tem 266 dentistas voluntários cadastrados.

Turma do bem

A Turma do Bem é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e gerencia a maior rede de voluntariado especializado do mundo, contando com mais de 18 mil dentistas voluntários que atuam em 12 países. Oferece atendimento odontológico gratuito à população de baixa renda em condição de vulnerabilidade social e com graves problemas bucais, focando em dois públicos principais: jovens de 11 a 17 anos e mulheres vítimas de violência de gênero que tiveram a dentição afetada. Em 23 anos, impactou mais de 89 mil jovens e 1100 mulheres.

LOCAL DA MEGATRIAGEM NO RECIFE

Projeto Amor e Esperança

Rua Arapoema, 35 – Brejo de Beberibe.

Horário: De 9h às 15h

Mais informações

https://megatriagem.tdb.org.br/