Falso policial é preso com arma de uso restrito e drogas no Recife

O suspeito foi perseguido e preso/Foto: Divulgação/PCPE

Um falso policial de 32 anos foi perseguido e preso em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco durante uma operação na noite desta segunda-feira (5). O suspeito foi localizado em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e foi abordado pelas autoridades no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.





Ele foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica e tráfico de drogas. A prisão faz parte da operação conjunta das equipes da 1ª Divisão de Homicídios Metropolitana Norte (1ª DHMN) e da 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (2ª DPRN).





A ação foi coordenada pelo delegado João Leonardo Cavalcanti, a partir de investigações que vinham monitorando os passos do suspeito. No momento da prisão, o falso policial portava uma pistola calibre 9mm, arma de uso restrito, e tentou se identificar como perito forense.





Dentro do veículo, os policiais encontraram dois tipos de entorpecentes. Além disso, foi constatado que o carro havia sido modificado com luz intermitente, simulando uma viatura policial, na tentativa de evitar abordagens durante o transporte e distribuição de drogas. O suspeito também utilizava documentação falsa com identificação de unidades policiais.





Foi constatado que ele já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas. Após a autuação em flagrante, ele ficou à disposição da Justiça.





Apreensões:

- 1 Pistola Taurus PT92, calibre 9mm (uso restrito);

- 60 munições de calibre 9mm;

- 1 carregador para Pistola PT92;

- 1 coldre de polímero para pistola 9mm;

- 1 par de algemas;

- Várias carteiras de unidades operacionais e científicas policiais;

- 4 distintivos de várias unidades policiais;

- 7 ziplocs de cocaína pura prontos para venda;

- 12 comprimidos de ecstasy prontos para venda;

- Vários sacos do tipo ziplock para embalar de entorpecentes;

- 1 maquineta de cartão de crédito/débito;

- 3 celulares;

- 1 veículo contendo luz de sinalização policial