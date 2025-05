Governo de Pernambuco lança licitação para manutenção de 10 hospitais e do Hemope

Obras serão feitas em dez unidades, além do Hemope/Foto: Divulgação/SES

Dez hospitais geridos pela rede estadual de saúde, além da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), devem receber serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva. O anúncio foi feito pela gestão estadual nesta terça-feira (6), data de publicação da licitação para contratar a empresa que vai realizar os serviços, orçados em R$ 60,5 milhões.





O edital segue até o dia 26 de maio e a empresa contratada irá realizar serviços de engenharia para garantir mais segurança, melhor atendimento aos pacientes e um ambiente adequado aos profissionais.





Receberão as melhorias o Hospital Regional José Fernandes Salsa (Limoeiro); Belarmino Correia (Goiana); Dom Moura (Garanhuns); Professor Agamenon Magalhães (Serra Talhada); Inácio de Sá (Salgueiro); Geral de Areias (Recife); Correia Picanço (Recife); Ulysses Pernambucano (Recife); Jaboatão Prazeres (Jaboatão dos Guararapes); Geral da Mirueira (Paulista); e o Hemope (Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco).





"Nós temos o compromisso de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos nos hospitais pernambucanos. Já estamos fazendo reformas nas seis principais emergências de Pernambuco, com um investimento que supera os R$ 52 milhões. E, agora, lançamos esse edital de R$ 60,5 milhões para garantir a readequação dos hospitais regionais contemplando o Agreste, a Zona da Mata, o Sertão e a Região Metropolitana do Recife para que os nossos servidores tenham um ambiente mais seguro para prestar seus atendimentos e a população possa ter serviços de saúde de qualidade", destacou a governadora Raquel Lyra.





A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, enfatizou a importância e os pontos focais de melhorias nas unidades. "As melhorias irão oferecer serviços de encanação, eletricidade, jardinagem, pintura e entre outros serviços. Essa manutenção vai atender aos serviços regionalizados, que atendem a população de diferentes municípios. São hospitais de muitos anos, alguns, inclusive, são seculares, como é o caso do Ulysses Pernambucano, que também será contemplado com esses reparos", comentou.





A gestão estadual destaca que a manutenção correta dos aparelhos resulta na redução de custos por meio das ações preventivas, proporcionando aumento de vida útil das instalações, seguindo o cumprimento de normas de segurança e saúde.