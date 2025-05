Vinte e cinco agentes de segurança atuaram em desabamento de prédio em Piedade

Prédio foi desabrigado dois dias antes de cair/Foto: Rafael Veiira/DP Foto

O desabamento do Edifício Kátia Melo, prédio do tipo caixão em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na manhã desta terça-feira (6), exigiu a atuação de 25 agentes de segurança, entre eles bombeiros, policiais militares e profissionais da Defesa Civil. Cães de salvamento também atuaram na ocorrência.





Viaturas do 6º BPM realizaram o isolamento da área, enquanto os bombeiros militares efetuaram os procedimentos padrões pertinentes, com efetivo de 25 servidores, dos quais 21 exerceram atividades operacionais. As equipes tiveram com o apoio de sete viaturas de resgate, salvamento e comando operacional.





“Após solicitarmos o corte da energia elétrica do edifício pela Neoenergia, eliminando riscos de choque, iniciamos a primeira etapa do trabalho, com a utilização de uma técnica chamada e escuta, que consiste num chamamento em voz alta em meio ao silêncio, para tentarmos identificar se haveria vítimas sob os escombros”, esclareceu o comandante do Grupamento de Bombeiros de Salvamento (GBS), tenente-coronel Ivaldo Ramos.





Em seguida, as equipes lançaram três cães no terreno. Porém, não foram constatados indícios da presença de pessoas na área da estrutura colapsada. Finalizando os trabalhos, foi feita mais uma passagem com os cães por meio de varredura, para esgotar todas as possibilidades.





A Defesa Civil do Estado apoiou os trabalhos do Corpo de Bombeiros, enquanto a Defesa Civil municipal fez imagens aéreas com o uso de um drone termal. O prédio residencial, do tipo "caixão", desabou em menos de dois dias após ter sido interditado pela Defesa Civil do município, por deterioração estrutural, oferecendo risco para os habitantes. Por este motivo, os moradores foram orientados a desocuparem o imóvel. A SDS lamentou o ocorrido e esclarece que seguirá à disposição com as forças de trabalho de suas Operativas.





O prédio-caixão fica na Rua Joaquim Marques de Jesus, em Piedade, e desabou por volta das 10h50, causando prejuízo não só aos ex-moradores ,mas também à vizinhança, por apresentar riscos. Pessoas que moravam no edifício e em casas nas proximidades precisaram recorrer a residências de amigos e parentes para se abrigar.