Grávida passa por cesariana de urgência após ser atropelada no Agreste

O sinistro aconteceu na cidade de Capoeiras/Foto: Reprodução/Instagram

Uma mulher de 37 anos que estava grávida e uma adolescente de 17 foram atropeladas por um motociclista na manhã desta terça-feira (6), no município de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco. A gestante de 8 meses foi identificada como Ana Paula e precisou ser levada para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, para passar por uma cesariana de urgência.





O sinistro aconteceu por volta das 9h45, quando um motociclista que estaria tentando ultrapassar um carro acabou colidindo com as vítimas. Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver o momento em que as mulheres caem no chão. Populares reuniram-se no local e acionaram as autoridades.





De acordo com a unidade hospitalar, o bebê nasceu saudável, mas a mãe sofreu um trauma na região da cabeça e foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. Os estados de saúde da mulher e da adolescente envolvidas no caso não foram divulgados.





O caso foi registrado pela Polícia Civil como “atropelamento com vítimas não fatais”. Um inquérito policial foi aberto e outras informações poderão ser repassadas após a conclusão do caso.