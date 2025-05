''Desocupação imediata evitou tragédia'', diz prefeito de Jaboatão sobre queda de prédio-caixão

Prefeito Mano Medeiros (PL) divulgou nota após desabamento parcial de prédio do tipo caixão em Jaboatão dos Guararapes

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), divulgou nota em que presta solidariedade às famílias afetadas pelo desabamento parcial de um prédio do tipo caixão, o Edifício Kátia Melo, em Piedade, no Grande Recife, na manhã desta terça-feira (6). O imóvel havia sido interditado pela Defesa Civil menos de 48 horas antes de cair. O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), divulgou nota em que presta solidariedade às famílias afetadas pelo desabamento parcial de um prédio do tipo caixão, o Edifício Kátia Melo, em Piedade, no Grande Recife, na manhã desta terça-feira (6). O imóvel havia sido interditado pela Defesa Civil menos de 48 horas antes de cair.





“A desocupação imediata, determinada pela equipe, foi essencial para evitar uma tragédia. Até o momento não há registro de vítimas fatais”, afirmou Mano Medeiros, em comunicado divulgado no seu perfil do Instagram.





Segundo a nota, o prefeito participava da inauguração de uma unidade de saúde, em Barra de Jangada, quando recebeu a notícia de que parte do imóvel viera abaixo. “Desde os primeiros momentos, as equipes da Prefeitura estão no local, prestando apoio, garantindo a segurança da área e atuando na remoção dos escombros”, disse.





“Nos solidarizamos com todas as famílias que perderam seus lares e pertences, e a Prefeitura prestará toda a assistência necessária”, declarou. O prefeito, no entanto, detalhou os auxílios oferecidos aos desabrigados.





Desabamento





O prédio, localizado na Rua Joaquim Marques de Jesus, foi interditado desde às 20h do último domingo (4), após uma vistoria técnica feita pela equipe da Defesa Civil.





Na ocasião o imóvel apresentava vários sinais de deterioração, como fissuras, abatimento de piso e indícios de movimentação na estrutura.





O desabamento foi registrado por volta das 10h50 desta terça. Pouco depois, os bombeiros deram início a uma varredura nos escombros para encontrar possíveis vítimas.





O comandante do Grupamento de Bombeiros de Salvamento (GBS), Tenente-coronel Ramos, informou que seria preciso "descartar a possibilidade de haver pessoas no local".





O tenente-coronel também afirmou que parte dos escombro deve ser retirado ainda nesta terça. Ele não deu prazo para o encerramento das atividades.





"Não estamos preocupados com o tempo aqui, nós trabalhamos 24 horas e aí é importante a gente fazer o serviço a contento. Existe possibilidade de novos desabamentos. Depois, vamos observar a possibilidade de entrar mais", disse.





A Prefeitura de Jaboatão orientou ainda que os moradores de prédios vizinhos deixem seus imóveis temporariamente.