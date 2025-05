Vídeos mostram momento em que prédio desaba em Jaboatão

/Foto: Reprodução

Câmeras de segurança registraram o momento em que parte de um prédio-caixão desabou no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, nesta terça-feira (6). O edifício tinha sido interditado pela Defesa Civil no domingo (4).





Momentos depois do desabamento, os bombeiros deram início a uma varredura nos escombros para encontrar possíveis vítimas. As buscas foram encerradas por volta das 14h. Não houve feridos.





Localizado na Rua Joaquim Marques de Jesus, o edifício Kátia Melo foi isolado após vistoria técnica às 20h do último domingo. Ele desabou parcialmente menos de 48 horas depois, às 10h51 desta terça.





No fim de semana, as pessoas precisaram deixar seus apartamentos apenas com móveis e itens pessoais essenciais. Os sinais foram percebidos pelos moradores no final de semana e a Defesa Civil do município foi acionada, constatando o risco e interditando o local.





“Na ocasião o imóvel apresentava vários sinais de deterioração, como fissuras, abatimento de piso e indícios de movimentação na estrutura. A Defesa Civil orientou as famílias residentes a desocupar imediatamente o imóvel. Em relação aos imóveis adjacentes, a Defesa Civil recomendou a desocupação temporária”, disse o órgão em nota.