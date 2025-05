Procon-PE e CREA interditam montanha-russa de parque aquático em Tamandaré após acidentes

Pessoas chegaram a sair com costelas quebradas após os acidentes/Foto: Divulgação/Acquaventura

Após mais de cinco pessoas ficarem feridas em atrações do recém-inaugurado Parque Aquático Acquaventura, em Tamandaré, no Litoral Sul, o Procon-PE decidiu interditar a montanha-russa aquática do espaço, onde ocorreu alguns dos acidentes. A interdição foi feita após o órgão enviar uma equipe na última segunda-feira (5) para verificar as estruturas, juntamente com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE).

De acordo com o secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor do estado, Anselmo Araújo, o parque tem um prazo de cinco dias úteis para apresentar a documentação técnica e outras documentações solicitadas pelos órgãos. “Nesse prazo de cinco dias úteis o brinquedo permanecerá interditado, não sendo estendida essa interdição aos demais brinquedos", explicou o gestor. Segundo ele, essa definição é a mesma, ainda que os documentos não sejam apresentados dentro do prazo ou apresentem qualquer tipo de irregularidade.





Por meio de nota, o Crea-PE também informou que a decisão fez parte da ação de Fiscalização Preventiva Integrada. “A interdição foi feita para que possam ser realizados todos os testes necessários para averiguar se os normativos de segurança foram cumpridos. Foi solicitada também a documentação relativa ao exercício profissional do responsáveis técnicos pelo parque. Se for identificada alguma não-conformidade no material analisado será realizada uma nova fiscalização no local”, diz o conselho.





O número de pessoas envolvidas em acidentes no parque aquático vem crescendo desde sua inauguração, no dia 25 de maio. No último sábado (3), dois casais saíram machucados do toboágua Canoa de Muxima. Um dos feridos, o advogado Fernando Araújo afirma que fraturou três costelas, enquanto sua esposa, Luanna Cavalcanti, que é servidora pública, teve a clavícula fraturada.





No mesmo dia, Maryana Samara e o noivo Lucas Alves sofreram um acidente na mesma atração. A bóia em que eles estavam virou na primeira descida do brinquedo, fazendo com que Maryana batesse com o ombro e a clavícula, fraturando o osso. A mulher precisou ser levada para a UPA de Tamandaré e passou por cirurgia, na segunda-feira (5), no Hospital Dom Helder, no Cabo de Santo Agostinho. Além dos casais, a professora Jaqueline do Nascimento, também se feriu ao visitar o parque na última quinta-feira (2). Ela postou um vídeo após o ocorrido, onde parece com o rosto machucado.





No dia de inauguração do parque, Verônica Maria da Silva, de 45 anos, sofreu um traumatismo craniano com perda de consciência e vômitos ao cair da escada de um brinquedo infantil. Ela precisou ser levada ao hospital municipal e, em seguida, ao Dom Helder. Por meio de nota, o Parque Aquático Acquaventura informou que a "companhia informa que está tratando a situação com a seriedade e a responsabilidade que ela exige, e reforça seu compromisso com a segurança dos visitantes e com a transparência na apuração dos fatos".

"O parque foi vistoriado pelo Procon-PE em 5 de maio de 2025. Após apresentação da documentação e análise das estruturas, não foram identificadas irregularidades que comprometessem seu funcionamento. A empresa ressalta que todas as atrações do parque são submetidas a manutenção e inspeções regulares e operam em conformidade com as normas técnicas nacionais e internacionais. A cada seis meses, o parque passa por vistoria preventiva completa, realizada por empresas independentes", destacou a empresa.