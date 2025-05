Homem é assassinado e outro fica ferido na BR 232, na manhã desta quarta (7)

PRF foi acionada para um possível acidente, mas constatou a morte do condutor com uma lesão de arma de fogo na cabeça.

Homem é morto e outro fica ferido na manhã desta quarta-feira (7), na altura do km 138, da BR 232, na divisa entre os municípios de São Caetano e Caruaru, Agreste de Pernambuco.





Segundo informações, a Polícia Rodoviária Federal teria recebido uma ocorrência na região de um possível acidente de motocicleta, ao chegarem no local, foi constatado um resfriamento na altura da cabeça do condutor do veículo, que não resistiu e morreu. O garupa foi levado a uma unidade hospitalar do município.





O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal de Caruaru. A Polícia Civil segue nas investigações para identificar os suspeitos de homicídio consumado.