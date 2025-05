Adolescente de 14 anos é morto com golpes de faca no Sertão

/Reprodução/Rede social

Na segunda-feira (5), um adolescente de 14 anos, identificado com José Gabriel dos Santos Magalhães, o "Gabrielzinho", foi assassinado com golpes de faca no bairro São Pedro, no município de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco.





O corpo do jovem foi encontrado em um terreno na Rua José Pedro de Góes, por um vigilante do hospital local que acionou a Polícia Militar. No local, os agentes constataram que o jovem apresentava uma lesão provocada por instrumento perfurocortante abaixo do peito, no lado direito.





De acordo com os agentes, Gabrielzinho já era conhecido por envolvimento com tráfico e uso de entorpecentes.





O corpo foi removido do local pelo Instituto de Criminalística. A Polícia Civil segue acompanhando o caso para esclarecimento dos fatos.