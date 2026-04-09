Santa Cruz: quais são os problemas estruturais e legais do estádio do Arruda?

Náutico sobre data da semifinal: "condição do Arruda não pode servir de argumento para modificação". (Foto: Bebeto Pires/Cortesia)

O Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, tradicional casa do Santa Cruz e um dos maiores estádios privados do país, vive uma de suas fases mais críticas. Com capacidade oficial para mais de 60 mil torcedores, o local está atualmente impedido de receber público devido a uma série de problemas estruturais e pendências legais.

Do ponto de vista estrutural, o cenário é preocupante. Há registros de quedas de concreto, ferragens expostas e infiltrações severas, que em dias de chuva provocam acúmulo de água em diversas áreas. Problemas visíveis, como um “buraco” no setor de cadeiras e banheiros em condições precárias, reforçam a deterioração do espaço. Além disso, corredores com iluminação deficiente aumentam a sensação de insegurança.

Na, o Arruda também apresenta falhas importantes. O estádio não possui número suficiente dee ainda precisa de uma. Essas limitações impactam diretamente a capacidade de público, impedindo a liberação de grandes eventos.

Inclusive, Santa Cruz chegou a disputar duas partidas com portões fechados no Arruda pelo Campeonato Pernambucano neste ano. Em uma dessas partidas contra o Decisão, uma imagem mostrando o buraco na área das cadeiras ganhou destaque nacional. Nos dias seguintes, a diretoria coral decidiu retomar as obras no estádio, que estavam paralisadas desde o final do ano passado. Para isso, a Comissão Patrimonial mobilizou recursos junto a empresários ligados ao clube.

Em entrevista à reportagem do GE, Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial, afirmou que a manutenção do estádio para pleno funcionamento demanda, no mínimo, R$ 3 milhões por ano.

Laudos

O principal entrave, porém, é legal. O estádio não tem um Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) aprovado, documento obrigatório para que o Corpo de Bombeiros realize vistoria. Sem isso, somado aos laudos técnicos da Defesa Civil e Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) vencidos desde o fim de 2025, o Arruda está impedido de receber torcedores. Vale destacar que o estádio passou por algumas intervenções e deve passar pela primeira vistoria da Defesa Civil no início da próxima semana.

Na prática, isso significa que um estádio com capacidade para mais de 60 mil pessoas hoje não pode ser utilizado plenamente. A última partida com público ocorreu em 13 de julho de 2025, contra o Santa Cruz de Natal pela Série D. Naquele jogo, torcedores registraram fortes infiltrações que atingiram a arquibancada inferior, além da queda de um pedaço de concreto no setor superior.

Indefinição

Com o Arruda ainda aguardando laudos, a Arena de Pernambuco em manutenção no gramado e Náutico e Sport recusando ceder os Aflitos ou a Ilha do Retiro, o confronto entre Santa Cruz e Amazonas, pela quarta rodada da Série C, no dia 26 de abril, permanece sem estádio definido. Entre as opções, surge o Estádio Luiz José de Lacerda, o Lacerdão, em Caruaru, visto como uma oportunidade de aproximar o clube da torcida do interior.

A espera pela SAF

O Santa Cruz esperava que, até abril, todos os trâmites estivessem finalizados para concluir a venda de 90% das ações da Associação Anônima do Futebol ao grupo investidor Cobra Coral Participações S.A. A futura SAF do clube previa um retrofit moderno no Arruda, com aporte de pelo menos R$ 100 milhões nos próximos três anos. O objetivo era transformar o estádio em uma arena multiuso, com infraestrutura moderna e voltada para a experiência.

No entanto, devido ao impasse com os investidores, a associação não conseguiu antecipar recursos para melhorias no estádio. Em meio a um processo conturbado, o grupo de investidores mineiros negocia sua saída da SAF Coral, deixando incerto o futuro do Arruda.

