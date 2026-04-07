Sem Arruda e Arena de Pernambuco, Santa Cruz pode mandar jogo no Lacerdão; entenda

A alternativa é vista como uma oportunidade de aproximar o clube da torcida do interior do estado

Estádio Lacerdão, em Caruaru (Rafael Vieira)

O Santa Cruz segue em busca de uma definição sobre o local da partida contra o Amazonas, marcada para o dia 26 de abril, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar, por ora, com seus estádios habituais, o clube coral avalia alternativas enquanto tenta viabilizar a liberação do Estádio do Arruda, ainda pendente de laudos de segurança.

A situação se agrava diante da indisponibilidade da Arena de Pernambuco, que passa por manutenção no gramado. Com isso, a diretoria tricolor se vê obrigada a monitorar outros palcos para garantir a realização do confronto dentro do prazo estabelecido pela competição.

Entre as possibilidades, surge o Estádio Luiz José de Lacerda, o Lacerdão, em Caruaru. A alternativa é vista como uma oportunidade de aproximar o clube da torcida do interior do estado. O estádio, que pertence ao Central, passou recentemente por uma ampla reforma, com substituição do gramado e modernização da iluminação, estando liberado para receber até 19.900 torcedores.

A informação foi divulgada pelo Cast FC, e confirmada pela reportagem do DP Esportes com o presidente do Central, Sivaldo Oliveira. De acordo com o mandatário alvinegro não há impedimentos para uma eventual cessão do estádio, embora ainda não tenha ocorrido contato oficial por parte da diretoria coral.

Caso se confirme, não será a primeira vez que o Santa Cruz atuará no Lacerdão. Em 2014, após punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o clube utilizou o estádio como mando de campo, incluindo a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, pela Copa do Nordeste.

Enquanto aguarda uma definição, o Santa Cruz mantém o planejamento em aberto, com a prioridade de atuar no Arruda, mas atento às alternativas para não comprometer sua participação na competição nacional.