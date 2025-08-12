Presidente do Santa Cruz confirma mudanças na proposta da SAF e acordo sobre o Arruda

Santa Cruz e investidores ajustam proposta com aporte de R$ 100 milhões em até três anos e contrato de uso do estádio reformulado

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz e o grupo de investidores mineiros interessados em adquirir 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) chegaram a um acordo crucial para destravar o processo de transformação do clube. O entrave principal, a cessão do Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, foi resolvido com um aditamento da proposta de investimento.

De acordo com o presidente do Santa Cruz, o novo modelo prevê um aporte total de R$ 100 milhões no Arruda, a ser realizado em até três anos. A proposta anterior previa um investimento mais diluído: R$ 5 milhões no primeiro ano, R$ 5 milhões no segundo, e os R$ 90 milhões restantes distribuídos ao longo de 13 anos.

“Os investimentos no Arruda têm que ser feitos rapidamente para eles poderem rentabilizar a operação. Depois dessa confusão toda, chegamos ao acordo de que esses R$ 100 milhões têm que ser investidos em três anos”, explicou o mandatário coral, em entrevista à Rádio Jornal.

Outro ponto que sofreu alteração foi o contrato de cessão de uso do estádio. Antes previsto para 50 anos, renováveis por mais 50, o novo modelo estipula o prazo de 35 anos, com possibilidade de renovação por mais 35. A mudança se dá devido a um impasse jurídico envolvendo o terreno do Arruda, que legalmente pertence à Prefeitura do Recife, segundo uma lei municipal de 1952.

“Ainda temos um problema a resolver sobre a área do terreno, que era da prefeitura e foi doada na época. O Santa Cruz não pode ser responsável por terceiros, ou seja, não posso garantir o direito plenamente. O que vai ser feito é um comodato, válido até que a lei municipal seja alterada”, afirmou o presidente.

Com o novo acordo, o Santa Cruz avança nas negociações para formalizar sua SAF e abrir um novo capítulo em sua história, apostando em uma gestão profissional e investimentos significativos para modernizar seu principal patrimônio: o Estádio do Arruda.