Santa Cruz agenda vistoria do Arruda pela Defesa Civil; o que se sabe das inspeções

Estádio do Arruda (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz ainda busca uma definição sobre o local da partida contra o Amazonas, marcada para o dia 26 de abril, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube tem como prioridade o retorno ao Estádio do Arruda, mesmo que seja com capacidade reduzida de público.

De acordo com informações do DP Esportes, o processo de liberação do estádio depende de uma sequência de vistorias técnicas obrigatórias. A primeira etapa será conduzida pela Defesa Civil, com inspeção prevista para o início da próxima semana. Em seguida, o estádio passará por vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), responsável por conferir se todas as normas de segurança contra incêndio e pânico foram atendidas.

Por fim, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) fará uma avaliação final, garantindo que o local esteja seguro para receber o público. Todo esse processo é fundamental para assegurar que a estrutura esteja adequada, prevenindo riscos e garantindo a integridade dos torcedores.

reforçou que, de acordo com a legislação vigente, apreviamente aprovado. “A vistoria tem como finalidade verificar se as medidas de segurança previstas no projeto foram corretamente executadas”, destacou o órgão.

Com a possibilidade de não ter o Arruda liberado a tempo e a Arena de Pernambuco indisponível devido à manutenção do gramado, que pode permanecer fechada por até 30 dias, o clube já estuda alternativas para não precisar adiar a partida. Uma das opções analisadas é o Estádio Luiz José de Lacerda, o Lacerdão, em Caruaru, pertencente ao Central.

O estádio passou recentemente por uma ampla reforma, incluindo troca do gramado, modernização da iluminação e melhorias na infraestrutura, e está apto a receber até 19.900 torcedores.

Enquanto aguarda a conclusão das vistorias e a definição do local do jogo, o Santa Cruz mantém a expectativa de retornar ao Arruda, mesmo que seja com restrições de público.

