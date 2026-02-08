Santa Cruz enfrenta problemas no Arruda: 'buraco' em setor de cadeiras chama atenção

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Reprodução)

O Estádio do Arruda continua sem poder receber torcedores devido a problemas estruturais que impedem a emissão de laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Neste domingo (8), o Santa Cruz venceu o Decisão por 1 a 0, em partida realizada em portões fechados, evidenciando as deficiências do estádio.

Um dos principais problemas é um “buraco” no setor de cadeiras, que deverá ser uma nova saída de emergência, exigida pelos órgãos de fiscalização. A área já apresentava uma abertura desde o ano passado, mas recentemente a retirada de tapumes aumentou sua visibilidade.

Em virtude de problemas com a Arena Pernambuco, a diretoria do Santa Cruz busca recursos para reformar o estádio, permitindo a liberação de pelo menos 30 mil torcedores. O custo estimado das obras é de R$ 1 milhão, valor que deverá garantir segurança e estrutura adequada para receber o público novamente.

Enquanto a reforma não é realizada, o Arruda segue interditado para torcedores, levantando preocupações sobre a segurança e a manutenção do estádio histórico do futebol pernambucano.

