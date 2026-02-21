Santa Cruz anuncia início da reforma no estádio do Arruda para voltar a receber a torcida na Série C

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz anunciou neste sábado (21) o início das obras de recuperação do Estádio do Arruda, visando o retorno da torcida na Série C do Campeonato Brasileiro. A expectativa é liberar o estádio para pelo menos 30 mil torcedores após as intervenções iniciais.

Segundo o clube, a mobilização das obras terá início na próxima segunda-feira (23/2) e inclui reformas mínimas que permitirão a reabertura do estádio, mesmo com capacidade reduzida. O objetivo principal é conquistar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento obrigatório para receber público, e resolver pendências nos laudos de segurança, engenharia e incêndio e pânico. O custo estimado para esta etapa é de R$ 1 milhão.

“A mobilização de obras de recuperação começam na próxima segunda-feira (23/2) e vão permitir a reabertura do nosso estádio, ainda com capacidade reduzida, para os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro”, escreveu o Santa Cruz, em suas redes sociais.

O Santa Cruz vem enfrentando dificuldades desde a reta final da Série D do ano passado, mandando seus jogos na Arena Pernambuco. Em 2026, o clube precisou realizar duas partidas no Arruda com portões fechados: vitória por 6 a 0 sobre o Jaguar e triunfo por 2 a 1 diante do Decisão.

O último jogo com presença de público no Arruda foi em 13 de julho de 2025, quando o Tricolor empatou por 1 a 1 com o ABC pela primeira fase da Série D. Desde então, a Arena Pernambuco serviu como casa do clube.

