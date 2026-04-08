Santa Cruz acerta empréstimo do atacante Vini Hora ao Goiatuba para disputa da Série D
Santa Cruz acerta saída por empréstimo de Vini Hora para o Goiatuba
Publicado: 08/04/2026 às 15:31
Vini Hora, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)
O Santa Cruz acertou o empréstimo do atacante Vini Hora, de 20 anos, ao Goiatuba para a disputa da Série D. A avaliação interna é de que, neste momento, a sequência de jogos em outra equipe pode ser determinante para a evolução do atleta, além de contribuir para seu amadurecimento.
Apesar do número ainda limitado de jogos, o atacante é visto como uma promessa em potencial dentro do clube, sobretudo por sua velocidade, capacidade de movimentação e versatilidade no setor ofensivo.
Sem espaço consolidado na rotação do time principal, a diretoria coral, em alinhamento com a comissão técnica e o próprio jogador, optou pelo empréstimo como a melhor alternativa neste estágio da carreira. A decisão leva em conta a necessidade de minutagem contínua, algo difícil de ser assegurado no atual contexto do elenco.
O Goiatuba está disputando a Série D no Grupo K, ao lado de Capital, Operário, Ceilândia, Mixto e União Rondonópolis. O regulamento da competição, que permite a inscrição de atletas fora da janela tradicional de transferências do futebol brasileiro, foi um fator que facilitou a concretização do negócio sem maiores entraves burocráticos.