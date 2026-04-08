Santa Cruz acerta empréstimo do atacante Vini Hora ao Goiatuba para disputa da Série D

Vini Hora, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz acertou o empréstimo do atacante Vini Hora, de 20 anos, ao Goiatuba para a disputa da Série D. A avaliação interna é de que, neste momento, a sequência de jogos em outra equipe pode ser determinante para a evolução do atleta, além de contribuir para seu amadurecimento.

Revelado nasdo Santa Cruz, Vini Hora teve suas primeiras oportunidades no elenco principal na, quando atuoue fez parte do grupo que garantiu o acesso à Série C., o atleta participou dee não marcou gol. Sua última atuação aconteceu no dia 22 de fevereiro, quando entrou no decorrer da partida contra o Náutico, no Clássico das Emoções.

Apesar do número ainda limitado de jogos, o atacante é visto como uma promessa em potencial dentro do clube, sobretudo por sua velocidade, capacidade de movimentação e versatilidade no setor ofensivo.

Sem espaço consolidado na rotação do time principal, a diretoria coral, em alinhamento com a comissão técnica e o próprio jogador, optou pelo empréstimo como a melhor alternativa neste estágio da carreira. A decisão leva em conta a necessidade de minutagem contínua, algo difícil de ser assegurado no atual contexto do elenco.

O Goiatuba está disputando a Série D no Grupo K, ao lado de Capital, Operário, Ceilândia, Mixto e União Rondonópolis. O regulamento da competição, que permite a inscrição de atletas fora da janela tradicional de transferências do futebol brasileiro, foi um fator que facilitou a concretização do negócio sem maiores entraves burocráticos.