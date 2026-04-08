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Santa Cruz acerta empréstimo do atacante Vini Hora ao Goiatuba para disputa da Série D

Santa Cruz acerta saída por empréstimo de Vini Hora para o Goiatuba

Paulo Mota

Publicado: 08/04/2026 às 15:31

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Vini Hora, atacante do Santa Cruz/Evelyn Victoria / Santa Cruz

Vini Hora, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz acertou o empréstimo do atacante Vini Hora, de 20 anos, ao Goiatuba para a disputa da Série D. A avaliação interna é de que, neste momento, a sequência de jogos em outra equipe pode ser determinante para a evolução do atleta, além de contribuir para seu amadurecimento.

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Revelado nas divisões de base do Santa Cruz, Vini Hora teve suas primeiras oportunidades no elenco principal na temporada passada, quando atuou oito confrontos e fez parte do grupo que garantiu o acesso à Série C. Neste ano, o atleta participou de cinco partidas e não marcou gol. Sua última atuação aconteceu no dia 22 de fevereiro, quando entrou no decorrer da partida contra o Náutico, no Clássico das Emoções.

Apesar do número ainda limitado de jogos, o atacante é visto como uma promessa em potencial dentro do clube, sobretudo por sua velocidade, capacidade de movimentação e versatilidade no setor ofensivo.

Sem espaço consolidado na rotação do time principal, a diretoria coral, em alinhamento com a comissão técnica e o próprio jogador, optou pelo empréstimo como a melhor alternativa neste estágio da carreira. A decisão leva em conta a necessidade de minutagem contínua, algo difícil de ser assegurado no atual contexto do elenco.

O Goiatuba está disputando a Série D no Grupo K, ao lado de Capital, Operário, Ceilândia, Mixto e União Rondonópolis. O regulamento da competição, que permite a inscrição de atletas fora da janela tradicional de transferências do futebol brasileiro, foi um fator que facilitou a concretização do negócio sem maiores entraves burocráticos.

 

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