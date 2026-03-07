Cobra Coral Participações encaminha saída da SAF do Santa Cruz; veja o que diz Iran Barbosa

Mudança de investidores ocorre na reta final do processo; Iran Barbosa confirma conversas com novos investidores

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e investidor da SAF, Iran Barbosa (Rafael Vieira )

O processo de transformação do Santa Cruz Futebol Clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou uma reviravolta. A relação contratual entre o clube e o grupo que compunha a Cobra Coral Participações S.A., responsável pela futura implementação da SAF tricolor, está próxima do fim. Os investidores que integravam a empresa, Iran Barbosa, Alexandre Kubitstcheck, Marcus Bittar e Fernando Vieira Alves, estão em fase final de venda de suas cotas societárias.

A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco, que entrou em contato com o empresário Iran Barbosa. Procurado pela reportagem neste sábado (7), o investidor evitou comentar detalhes da negociação, mas confirmou que há conversas em andamento com novos interessados.

“Existem vários grupos de investimento conversando com a gente atualmente e, por questões de confidencialidade e integridade do negócio, não podemos confirmar nem negar nenhuma informação sobre nenhuma transação. Esse é nosso único posicionamento”, afirmou.

A declaração reforça o momento de transição nos bastidores da operação. O grupo que inicialmente conduziu as tratativas para assumir o controle da SAF do Santa Cruz se prepara para anunciar oficialmente sua saída, enquanto negocia a transferência das participações societárias para novos investidores interessados em assumir o projeto.

A reportagem tentou contato com o presidente Bruno Rodrigues, mas não obteve posicionamento até a publicação desta matéria.

Mudança de investidores, mas sem reinício do processo



Apesar da alteração no quadro de investidores, o processo de implementação da SAF tricolor não deve voltar à estaca zero. O acordo vinculante assinado em janeiro de 2025 permanece válido, assim como os termos comerciais estabelecidos entre clube e investidores.

Na prática, haverá apenas a substituição do grupo que conduzirá a etapa final da operação. Caberá aos novos investidores dar continuidade aos procedimentos necessários para a conclusão da compra de 90% das ações do Santa Cruz.

Entre os passos previstos estão a participação na elaboração do plano de pagamento dos credores (etapa fundamental dentro da recuperação judicial do clube), a apresentação do plano em Assembleia, a homologação do acordo na Justiça e, posteriormente, a aquisição das ações do clube por meio de leilão.

Negociações conduzidas pela diretoria coral



Nos últimos meses, as tratativas entre os investidores e o clube foram conduzidas diretamente pelo presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues. A diretoria buscava acelerar o processo para garantir a conclusão do negócio antes do início da disputa da Campeonato Brasileiro Série C, previsto para abril.

Ainda na última terça-feira (3), o mandatário coral havia demonstrado otimismo com o andamento das negociações. Após reuniões realizadas em São Paulo, Bruno Rodrigues afirmou que existia a possibilidade de o clube receber um aporte financeiro antecipado, mesmo antes da conclusão formal da SAF.

A reportagem também procurou o presidente tricolor neste sábado para comentar o novo cenário envolvendo a troca de investidores, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

Projeto bilionário para o Santa Cruz



A proposta apresentada originalmente para a SAF do Santa Cruz prevê um investimento total de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, com aportes progressivos de acordo com o desempenho esportivo do clube nas competições nacionais.

Um investimento mínimo de R$ 32 milhões enquanto o clube estiver na Série C, valor que subiria para R$ 52 milhões em caso de acesso à Série B e chegaria a R$ 100 milhões caso o time alcance a Série A do Campeonato Brasileiro.

Além da reestruturação financeira do clube, o projeto também inclui melhorias estruturais, com destaque para intervenções no Estádio do Arruda.

Processo aprovado pelos sócios



A transformação do Santa Cruz em SAF foi aprovada em Assembleia Geral de sócios realizada em 30 de novembro de 2025. Na ocasião, mais de 98% dos votantes autorizaram a criação da nova estrutura empresarial e a venda de 90% das ações do clube para a Cobra Coral Participações.

Desde então, o processo passou a envolver etapas jurídicas e administrativas complexas, principalmente relacionadas à recuperação judicial e à definição do modelo de pagamento dos credores.

Nos últimos meses, porém, a ausência de novidades públicas sobre o avanço da operação vinha gerando questionamentos entre torcedores, que cobravam mais transparência sobre a presença de investidores e o andamento do projeto.

Em fevereiro, ao comentar as dúvidas que surgiam em torno da negociação, Iran Barbosa afirmou que continuava comprometido com o processo e criticou erros de gestões anteriores do clube.

“Só não sou demagogo nem idiota pra jogar uma operação de um ano no lixo. Foi irresponsabilidade que trouxe o clube até aqui. Não espere de mim esse erro”, declarou na ocasião.

Agora, com a iminente saída do grupo que liderou as primeiras etapas da negociação, o futuro da SAF coral dependerá da chegada de novos investidores dispostos a assumir o projeto e conduzir a fase final da transformação do Santa Cruz em empresa do futebol.