Com pênalti nos acréscimos, Santa Cruz arranca empate no Arruda contra o Santa Cruz-RN

O Santa Cruz recebeu, no Arruda, o Santa Cruz-RN pela 12ª rodada da Série D (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz empatou em 1 a 1 neste domingo (13) com o Santa Cruz de Natal no Estádio do Arruda, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O gol da equipe potiguar foi marcado por Eduardo Brito na primeira etapa, enquanto Thiago Galhardo igualou o marcador para a Cobra Coral em cobrança de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, agora com 24 pontos, o Tricolor chega ao terceiro jogo seguido sem vitória na competição e, dentro de casa, acumula dois jogos consecutivos sem triunfar. O Santa volta a campo no próximo domingo (20), às 16h, fora de casa, contra o Horizonte, pela 13ª rodada da Série D.

O JOGO

O Santa Cruz começou a partida pressionando, determinado a afastar a má fase vivida nas últimas rodadas da Série D. Logo nos primeiros minutos, o time pernambucano criou boas jogadas, mas a falta de precisão nas finalizações já preocupava. Em uma bela trama ofensiva, a bola foi trocada de pé em pé até chegar a Gabriel Galhardo, que arriscou da entrada da área e viu a bola passar muito perto do gol. O domínio era do Santa Cruz, que tomava as rédeas do jogo, enquanto a equipe potiguar se fechava na defesa.

Apesar da postura ofensiva, a Cobra Coral errava muitos passes, especialmente em boas oportunidades de finalização. Diante desses vacilos, o Santa Cruz-RN aproveitou a chance que teve. Aos 13 minutos do primeiro tempo, após escanteio cobrado por Thálisson, Eduardo Brito subiu livre e cabeceou, de cima para baixo, sem chances para o goleiro Felipe Alves, abrindo o placar.

O gol abalou o Tricolor do Arruda, que sentiu a ausência de um homem decisivo dentro da área na primeira etapa. Thiago Galhardo passava por atuação apagada, travado pela marcação adversária e desperdiçando boas oportunidades. O Santa Cruz tentou acelerar o ritmo na tentativa de empatar ainda na primeira etapa, mas seguia esbarrando nos próprios erros de passe.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Santa Cruz voltou com mudanças no meio-campo e no ataque, tentando corrigir os erros cometidos na primeira etapa e buscando melhorar a troca de passes para alcançar o empate. A equipe pernambucana voltou a pressionar, criando boas oportunidades, mas parava nas defesas do goleiro Fábio, que teve atuação destacada ao salvar finalizações perigosas de Geovany, Nathan e Toty.

O jogo se encaminhava para uma vitória do Santa Cruz de Natal, que conseguia segurar a pressão no Arruda. No entanto, nos acréscimos da etapa final, aos 48 minutos, após cruzamento de Geovany, a bola bateu no braço do zagueiro Moisés dentro da área, e o árbitro marcou pênalti para o Santa Cruz. Na cobrança, Thiago Galhardo bateu no canto direito de Fábio; a bola ainda tocou na trave antes de morrer no fundo das redes, garantindo o empate dramático no apagar das luzes.

FICHA DO JOGO

SANTA CRUZ: Felipe Alves; Toty, Matheus Vinicius, Eurico e Nathan (Rodrigues; Gabriel Galhardo (Lucas Bessa), Wagner Balotelli e João Pedro (Vini Hora/Pedro Henrique); Geovany, Thiaguinho (Renato) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.



SANTA CRUZ-RN: Fábio; Peu (Raniery), Moisés, Eduardo Brito e Wesley; Zé Vitor (Bebeto), Felipe Flor e Thálisson; Diego Costa, Matheus Bambu (David Lopes) e Juninho Potiguar (Gustavinho). Técnico: Eugênio Gomes.

Local: Estádio do Arruda, no Recife

Horário: 17h

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Patrícia dos Reis do Nascimento (BA)

Gols: Eduardo Brito (13'/1ºT); Thiago Galhardo (50'/2ºT)

Cartões amarelos: Thiago Galhardo, Renato (Santa Cruz); Fábio (Santa Cruz-RN)

Público: 8.003

Renda: R$ 155.190,00