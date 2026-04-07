Arena de Pernambuco confirma suspensão das atividades para manutenção do gramado

O estádio estipulou um prazo máximo de 30 dias para a recuperação do campo após as fortes chuvas na região

Gramado da Arena de Pernambuco em partida entre Santa Cruz x Itabaiana (Rafael Vieira / DP Foto)

Após o notável mau estado do gramado na partida da última segunda-feira (6) entre Santa Cruz e Itabaiana, válida pela 1ª rodada da Série C, a Arena de Pernambuco confirmou a suspensão temporária das atividades para a manutenção do campo de jogo.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o estádio estipulou um prazo máximo de 30 dias para a recuperação da grama, com os trabalhos podendo ser concluídos antes, dependendo das condições climáticas na região.

Confira nota enviada pela gestão da Arena de Pernambuco:

“A Arena de Pernambuco reforça que, diante das previsões meteorológicas dos próximos dias, o gramado passará por um período de preservação e manutenção, com suspensão temporária de sua utilização, visando ao pleno restabelecimento de suas condições.”

Santa Cruz vive expectativa pelo retorno ao Arruda

Realizando na sequência dois jogos como visitante pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz só voltará a atuar em casa na 4ª rodada. O jogo em questão será contra o Amazonas, no dia 26 de abril.

Salvo uma grande antecipação no prazo de recuperação do gramado na Arena, o estádio não deverá ter condições de receber o duelo, aumentando a expectativa de o clube voltar a mandar seus jogos no estádio do Arruda, ainda que com público reduzido.

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