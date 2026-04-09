Com 37 jogadores no elenco, Santa Cruz empresta jovens e negocia saídas para aliviar folha

Jogadore do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz segue em processo de reformulação do elenco desde o encerramento do Campeonato Pernambucano, em um movimento planejado pela diretoria que, inicialmente, teve como prioridade a montagem do grupo com a chegada de reforços. Ao todo, cerca de 15 jogadores foram contratados, dentro da proposta de fortalecer o elenco e aumentar as opções da comissão técnica.

Com o grupo formado, o foco da diretoria passou por uma mudança de direção. A prioridade agora él, promovendoe readequando o elenco à realidade financeira do clube. Esse novo cenário explica a sequência de negociações em andamento e a tendência de um grupo mais enxuto para a continuidade da temporada.

Com um elenco numeroso, jovens jogadores da base vêm sendo emprestados para ganhar experiência, como o atacante Vini Hora, cedido ao Goiatuba, e o lateral-esquerdo David Cabeça, que defenderá o Cianorte, ambos na Série D. A estratégia visa não apenas dar minutagem aos atletas, mas também potencializar seu desenvolvimento e valor de mercado.

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Das movimentações concretizadas foram as saídas do lateral-direito Pedro Costa, emprestado ao Volta Redonda, e do zagueiro Ianson, que acertou sua transferência para o Caxias do Sul, ambos para a disputa da Série C. Além disso, a diretoria coral negocia a rescisão contratual do goleiro Felipe Alves e do atacante Ariel Nahuelpán, considerados salários mais altos do elenco.

Com um elenco ainda numeroso, a tendência é que o clube siga promovendo ajustes ao longo das próximas semanas. A expectativa interna é alcançar um ponto de equilíbrio entre a reformulação financeira e o desempenho esportivo, mantendo o Santa Cruz competitivo.



Elenco inchado

O Santa Cruz atualmente conta com 37 jogadores em seu elenco principal, apenas 23 podem ser relacionados para as partidas. Isso significa que 14 atletas ficam fora das listas de jogos, sem sequer participar da relação oficial das partidas. Essa situação evidencia a necessidade de ajustes e enxugamento do grupo, já que uma parte significativa do elenco permanece sem oportunidades de atuar.

Confira elenco completo do Santa Cruz:

Goleiros: Rokenedy, Gabriel Souza, Thiago Henrique e Thiago Coelho;

Zagueiros: William Alves, Matheus Vinicius, Édson, Jeferson e Denis

Laterais: Israel, Thiago Ennes, Alex Ruan, Rodrigues e Zé Mário;

Volantes: Gabriel Galhardo, Balotelli, Pedro Favela, Andrey, Silva, Léo Costa e Fabinho;

Meias: Willian Junior, Patrick Allan, Regis e Matheus Castilho;

Atacantes: Everaldo, Eron, Renato, Robinho, Ronald, Quirino, Matheus Regis, Vitinho, Tiago Marques, Marquinhos e Nilton.

