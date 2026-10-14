Filmes pernambucanos marcam presença na histórica 50ª edição da Mostra de São Paulo

Edição comemorativa da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa nesta quinta-feira (15) e segue até o dia 29 de outubro

Premiado no Festival do Rio, documentário 'Cão sem Plumas' integra a programação da Mostra (Foto: CAFI)

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo terá, nesta quarta-feira (14), cerimônia de abertura da sua histórica 50ª edição, ocasião que contará com a primeira sessão brasileira do aguardado suspense "Tigre de Papel", dirigido por James Gray (visto pelo Diario durante o 79º Festival de Cannes).

A partir da quinta (15), a programação do evento se inicia e inclui produções pernambucanas de destaque em outros festivais, como "A Margem do Rio", de Enock Carvalho e Matheus Farias, "Cão sem Plumas", de Camila Valença, "Coração de Lona", de Tuca Siqueira, "Telúrica, a Íntima Utopia", de Mariana Lacerda, e ainda "Yellow Cake", de Tiago Mello" — todos exibidos na seleção da Mostra Brasil.

Escolhido como o representante brasileiro na disputa por uma indicação ao Oscar 2027 na categoria internacional, "Feito Pipa", de Allan Deberton, marca presença com sessões no evento. Prestes a estrear em todo o território nacional, "100 Dias", de Carlos Saldanha, também ganhará exibições especiais na Mostra de São Paulo.





PERSPECTIVA INTERNACIONAL

Grande vencedor da Palma de Ouro, o drama "Fjord", de Christian Mungiu, é um dos mais esperados da Mostra este ano, assim como o vencedor do prêmio de Melhor Direção em Cannes, "A Terra do Meu Pai", de Pawel Pawlikowski. Outros destaques da Riviera Francesa estão confirmados na seleção da Mostra, como a coprodução franco-japonesa "All of a Sudden", de Ryusuke Hamaguchi, o russo "Minotauro", de Andrey Zvyagintsev, e o espanhol "O Ser Querido", de Rodrigo Sorogoyen.

“Mulher Desconhecida”, de May el-Toukhy, que levou o Leão de Ouro, prêmio máximo do 83ª Festival de Veneza, também está confirmado entre as sessões esperadas do festival. A programação conta ainda com a premiere brasileira de “Primetime”, thriller estrelado por Robert Pattinson e dirigido por Lance Oppenheim, também exibido em competição em Veneza, e com "O Outro Lado das Redes", continuação do clássico contemporâneo "A Rede Social", dirigida e escrita por Aaron Sorkin (roteirista vencedor do Oscar pelo filme original).

No total, a 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo exibirá mais de 390 filmes, entre curtas e longas-metragens brasileiros e internacionais.