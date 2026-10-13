Série 'Ted Lasso' retorna com time feminino e aborda desigualdades no futebol

Com Jason Sudeikis de volta ao papel principal, "Ted Lasso" apresenta o time feminino do Richmond e aborda os obstáculos financeiros e sociais que ainda marcam o futebol feminino

Parceria entre Ted Lasso, Alice Chilton e Coach Beard dita o ritmo da quarta temporada (Foto: Apple TV/Divulgação)

Dizem por aí que o futebol é “a coisa menos importante das mais importantes da vida”. Desde 2020, a premiada série “Ted Lasso” vem mostrando exatamente como o placar de um jogo se torna minúsculo quando posto ao lado das nossas vulnerabilidades. Ao mesmo tempo, a paixão pelo esporte é o aglutinador de emoções e alegrias de uma comunidade inteira de Richmond, em Londres.

O bairro ganha um novo fôlego na quarta temporada — que já está com todos os episódios liberados na Apple TV+ — com a criação do time feminino do clube homônimo e o retorno de um rosto conhecido ao comando técnico.

Após retornar aos Estados Unidos para ficar perto do filho, Henry (Grant Feely), Ted (Jason Sudeikis) troca a agitação dos gramados ingleses pela pacata rotina de sua terra natal, onde assume o posto de gerente assistente em um supermercado local.

No entanto, a calmaria cai por terra quando a diretoria do Richmond — composta por Rebecca Welton (Hannah Waddingham), Keeley Jones (Juno Temple) e Leslie Higgins (Jeremy Swift) — cruza o Atlântico para recrutá-lo novamente. O objetivo da missão é convencê-lo a assumir o comando técnico das Lady Greyhounds, o recém-criado elenco de mulheres do clube.

Em clima de transição, a reestreia apresentou um ritmo mais pausado. A engrenagem da história volta a acelerar a partir do segundo episódio, quando Ted aceita o convite para liderar o grupo de jogadoras do Richmond. Além de celebrar o retorno da impecável dinâmica entre o técnico americano, Roy Kent (Brett Goldstein) e Coach Beard (Brendan Hunt), a trama acerta em cheio com a introdução de Alice Chilton (Tanya Reynolds).

Sob a casca grossa e intimidadora de sua postura profissional, a assistente-técnica surpreende a audiência como uma das almas mais emotivas e complexas da nova temporada.

Já os desafios nos gramados revelam as duras disparidades estruturais e de gênero dentro do esporte. O primeiro grande obstáculo está no estrangulamento orçamentário do novo elenco, evidenciado pela falta de patrocínios, instalações precárias e investimentos muito abaixo da categoria masculina.

A série usa essa escassez de recursos para narrar as histórias de jogadoras como a capitã e mãe solo Lizzie Davis (Faye Marsay) e a talentosa atacante e estudante de Direito, Gemma Jay (Abbie Hern). Elas precisam conciliar a rotina de treinos intensos com as incertezas financeiras e a constante luta por respeito em um mercado que ainda caminha a passos lentos.