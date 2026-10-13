Morre o cantor Netinho, ícone da axé music, aos 60 anos, em Salvador

Voz do clássico "Milla", que ajudou a difundir o gênero musical no mundo, enfrentava o reaparecimento de um câncer no sistema linfático

O cantor e compositor Netinho, participa do programa Sem Censura, da TV Brasil. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O cantor baiano Ernesto de Souza Andrade Júnior, conhecido nacionalmente como Netinho, morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em um hospital de Salvador. Um dos principais nomes da axé music, o artista estava internado no Hospital Aliança Star devido às complicações de um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer no sistema linfático com o qual lutava há mais de um ano.

A mais recente internação do cantor havia sido confirmada por sua equipe no fim de setembro, por meio das redes sociais, quando informaram a recidiva da doença, diagnosticada inicialmente em março de 2025.

Na época do primeiro diagnóstico, Netinho compartilhou registros diários sobre o tratamento, e o câncer entrou em remissão no mesmo ano. No entanto, em maio deste ano, o músico voltou a público para relatar aos fãs que a doença havia retornado de forma mais agressiva.

Trajetória e sucessos

Nascido em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, em 12 de julho de 1966, Netinho mudou-se com a família para a capital baiana aos 10 anos. Foi em Salvador que iniciou sua relação com a música e deu os primeiros passos na carreira artística.

Ao longo de sua trajetória, consagrou-se como uma das figuras centrais na difusão da axé music pelo mundo, realizando turnês internacionais em países como Itália e Chile. Entre os seus maiores sucessos estão faixas como "Beijo na Boca" e "Fim de Semana". O grande marco da sua carreira veio em 1996 com o hit "Milla", que se tornou um clássico do gênero e um dos maiores fenômenos da música brasileira nos anos 1990.