Filme pernambucano 'Coração de Lona' é selecionado para o Festival de Cinema de Biarritz, na França

Dirigido pela cineasta Tuca Siqueira (de 'Buenosaires' e 'Amores de Chumbo'), longa será exibido durante evento dedicado à cultura da América Latina, com programação de 26 de setembro a 2 de outubro

O filme é descrito como uma fábula realista sobre o fim dos ciclos (Divulgação)

O novo longa-metragem da diretora pernambucana Tuca Siqueira, "Coração de Lona" foi selecionado para a mostra competitiva do 35º Festival de Cinema de Biarritz América Latina, que acontecerá de 26 de setembro a 2 de outubro. O evento é um dos principais do calendário cinematográfico dedicado à cultura latina e é realizado anualmente no País Basco francês.

A trama gira em torno de Inês, dançarina que vive com sua família em um circo em decadência. Depois de perder um filho, ela descobre que o passado não é algo que deixamos para trás, mas que atravessamos.

A cineasta lançou este ano o documentário "Buenosaires", no qual trata da pequena cidade de Buenos Aires, na Zona da Mata de Pernambuco, e da relação de identificação que seus moradores constroem com a Argentina. Em 2018, ela lançou "Amores de Chumbo", seu primeiro longa de ficção, no qual refletia sobre as marcas da ditadura militar brasileira a partir de um triângulo amoroso que atravessava mais de 40 anos.