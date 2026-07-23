"Pulei em cima do meu bebê", diz paciente após desabamento parcial de forro no Imip

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) (Divulgação)

Uma mulher em resguardo e seu filho recém-nascido de seis dias escaparam de ser atingidos por fragmentos do estuque do teto de umas das enfermarias no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), localizado na Boa Vista, que desabou parcialmente.

A paciente, residente do município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, registrou, em vídeo, o forro danificado. O caso ocorreu nesta quarta-feira (22).

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, a paciente que teria dado entrada no último dia 14 de julho destacou sua indignação. “Estou cirurgiada por uma cesárea com laqueadura”, conta, apontando para a área parcialmente isolada.

Diante do susto, a mulher pós-cirurgiada contou que se lançou para proteger o recém-nascindo. “Na hora, pulei em cima do meu bebê”, disse. Ainda de acordo com a paciente, outra mulher em condição de puerpério também estava na enfermaria da ala neonatal no momento do desabamento. “No Imip, viu?”, repetiu. O hospital é registrado, no Ministério da Saúde, como centro de referência na assistência integral à saúde da mulher e da criança.

Em nota, o Imip confirmou o episódio na maternidade da instituição e destacou que não houve pacientes, acompanhantes ou colaboradores feridos. “O Imip reconhece que houve o desprendimento de parte do forro de gesso da enfermaria.” Ainda de acordo com a nota, a área foi isolada e os pacientes, ali instalados, transferidos com segurança para outro setor. A origem do problema não foi apontada.



Confira a nota na íntegra:

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) informa que não houve pacientes, acompanhantes ou colaboradores feridos em decorrência de um incidente registrado na tarde desta quarta-feira, 22 de julho, em uma enfermaria de alojamento conjunto tardio da Maternidade da instituição.

O Imip reconhece que houve o desprendimento de parte do forro de gesso da enfermaria. A área foi imediatamente isolada e todos os pacientes foram transferidos com segurança para outro setor, sem qualquer prejuízo à assistência.

A instituição reforça seu compromisso com a segurança de pacientes, acompanhantes e colaboradores e informa que as providências necessárias já foram adotadas.

