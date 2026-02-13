Vídeo mostra alagamento no Imip em dia de fortes chuvas no Recife

Segundo instituto, não houve feridos e os danos foram materiais

Grande quantidade de água em escadaria do Imip. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo gravado no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Centro do Recife, mostra grande quantidade de água escorrendo pelas escadas da unidade após as fortes chuvas que caíram na cidade nesta sexta-feira (13). Segundo o Imip, a situação ocorreu por causa de um “incidente na estrutura do teto da cobertura”.

A gravação foi feita próxima à Unidade Canguru, setor do hospital voltado para atendimento a bebês prematuros e às mães. Uma foto também mostra alagamento no setor do Centro Acadêmico (CA), local para estudo, descanso e refeição.

De acordo com o Imip, o ocorrido se limitou a uma área assistencial, “sem qualquer risco para pacientes, acompanhantes ou funcionários”.

A instituição reforça que não houve feridos e os danos foram apenas materiais. A equipe de manutenção foi acionada para realizar o conserto da área. “O atendimento hospitalar permanece operando em sua totalidade”, informa.

Chuva

Por meio de nota, o Centro de Operações do Recife (COP) afirmou que foram registradas chuvas que chegaram a 52,2mm no pluviômetro situado na sede da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) nesta sexta-feira.

Para o sábado (14), a previsão da Apac é de chuva fraca a moderada em todo o estado.

